هدى زكريا لـ"الشاهد": محمد على كان يعرف طبيعة الشعب المصرى وحلم بالعيش فى مصر

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن اللحظة التي تعيشها مصر الآن تشبه لحظات أزمات كثيرة، مشيرة إلى أن مصر واجهت تلك اللحظات الصعبة من قبل أيام الشدة المستنصرية وأيام الحملة الفرنسية أيضًا وكانت الناس تصل إلى حد المشاحنات مع بعضها في الشوارع.

وأضافت زكريا خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "محمد علي كان ضابط ألباني صغير يحلم بالمجيء إلى مصر وكان يحلم بالعيش والحياة في مصر لأنه يعرف شعبها جيدًا".

وتابع: "محمد علي كان يعرف طبيعة الشعب المصري والمشهد في عام 1805 كان صعبًا جدًا وفي عام 1811 وصلت مصر حتى إثيوبيا وسيطرت عليها وأخذت شبه الجزيرة العربية، وهددت الأستانة التي كنا تابعين لها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.