السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعتها 15 ألفًا.. الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

الصالة المغطاة بالعاصمة
الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

اهتم الفريق القائم على مشروع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة بأدق التفاصيل، للخروج المشروع بالشكل المشرف.

وتتسع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لما يقرب من 15 ألف متفرج، تختلف عن أي صالة مغطاة في مصر، حيث تحتوي على ملاعب تحت الأرض بخلاف الملعب الرئيسي وغرف فندقية، ما يوفر كل سبل الراحة والمتعة للجمهور.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما  تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وفقا لعاجل بثته قناة إكسترا نيوز.

لصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديد غرف فندقيه

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