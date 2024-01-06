الأب فيلبس ماهر: الكنيسة عينت برامون الميلاد صوما من الدرجة الأولى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

صوم البرامون درجة أولى

وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ علم اللاهوت الطقسي في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، إن الكنيسة تهتم بالبرامون لدرجة أنها عينته ضمن أصوام الدرجة الأولى التي تعتبر الأصوام الأكثر نسكا وزهدا أسوة بصومي الأربعاء والجمعة، وصوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان على الصعيد الشعبي، وكذلك الصوم الكبير.



وعن أيام البرامون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا، وإذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك، وإذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد، وإذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس قراءات البرامون لتمهيد الذهن والروح لاستقبال العيد، ويصلي في القداس مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة ومزامير الساعة التاسعة والغروب والنوم (والستار في الأديرة)، بينما أعياد العذراء مريم والدة الإله والملائكة والرسل والشهداء والقديسين لا تغير فصول قراءات البرامون.



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.