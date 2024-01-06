5 ملايين جنيه لترميم وتطوير المسجد العباسي بالمنوفية

عقدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، جلسة لمناقشة طلب استكمال أعمال مسجد العباسي الأثري بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، والنفاق منذ فترة ليست بالقصيرة لأعمال التجديد والترميم.

وناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عند دائرة شبين الكو، بشأن غلق المسجد العباسي بمدنية شبين الكوم، واجتمعت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الشيخ صبري ياسين مساعد وزير الأوقاف، والشيخ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومجدي عيد رئيس الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، والدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار ودكتور مصطفى وكيل وزارة التخطيط.

وأكد النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أن اللجنة استقرت على استكمال الأعمال عن طريق توفير مبلغ قدره 5 مليون جنيه لانهاء جميع الاعمال في خطة 2024-2025.

يذكر أن المسجد العباسي من المساجد الاثرية والتي تشرف عليها وزارة الأثار، ويعتبر من أقدم مساجد شبين الكوم وأشهرها على الإطلاق، ويحظى باهتمام كبير من أهالي المدينة والمحافظة أجمع.

وكان قد افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد.

ورحب محافظ المنوفية بالوزراء والحضور على أرض المنوفية، مقدمًا اعتزازه وتقديره لحرصهم واهتمامهم البالغ لمشاركة جموع أهالي وأبناء شعب المنوفية لإفتتاح الصرح العظيم الذي يأتي له جموع المواطنين في مصر وخارجها بالاعتباره من أهم المزارات السياحيه والدينية.

وعلى هامش اللقاء، أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزراء التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية تزامنًا بالاحتفال بالعيد القومي.