استشهاد الصحفى الفلسطينى أكرم الشافعى متأثرا بجروحه بعد رفض الاحتلال علاجه بالخارج

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الجمعة، إن استشهاد الصحفي أكرم الشافعي بعد "رحلة علاج مؤلمة" من إصابة دامية تعرض لها أثناء حصار مستشفى "الشفاء"، يسلّط الضوء على معاناة الصحفيين الجرحى.

وناشدت نقابة الصحفيين -في بيان- الجهات ذات العلاقة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل خروج الصحفيين المصابين بجروح نتيجة العدوان للعلاج خارج قطاع غزة، موضحة أنها كانت تقدمت بطلب تحويلة طبية للشافعي بغرض العلاج في الخارج غير أن الاحتلال رفض ذلك.

وأشارت النقابة لوجود نحو 25 من الصحفيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للعلاج بالخارج، وباستشهاد الشافعي يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 صحفيين، وفقًا للنقابة.