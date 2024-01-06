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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصان البطولة 4.. زامبيا ورحلة استعادة أمجاد "كان" 2012

منتخب زامبيا
منتخب زامبيا

الحصان الأسود هو مُصطلح شائع في مجالات مختلفة كالسياسة والرياضة أو كُل ما فيه مُنافسة أو نزاعات، ويُقصد به أحد أطراف المُنافسة غير المعروف أو ذو الإمكانيات الضئيلة مقارنةً بمُنافسيه والذي لا يتوقع أحد انتصاره أو تحقيقه نتائج إيجابية في المنافسة ويفاجئ الجميع بعكس التوقعات.

 

عادةً ما يُطلق المصطلح على الأشخاص أو الكيانات التي لا تملك خلفيّة تاريخية أو شهرة مُسبقة ومعرفة كافية من الجميع، فيكون بطلًا للحظات وليس التوقعات، لذلك "الدستور" في سلسلة تقارير "حصان البطولة" تستعرض أبرز المنتخبات المرشحة لتكون مفاجآة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار هذا الشهر.

 

في الحلقة الرابعة، سيكون حديثنا عن منتخب زامبيا صاحب المفاجآت الكبيرة والذي سيكون ضمن الفرق المرشحة لنيل لقب الحصان الأسود لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تلك النسخة.

 

ويشارك المنتخب المُلقب بـ"الرصاصات النحاسية" في البطولة للمرة رقم 19 في تاريخه.

 

وكان الإنجاز الأكبر الذي حققه منتخب زامبيا في كأس الأمم الأفريقية، هو التتويج ببطولة "كان" 2012 بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

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العودة بعد غياب طويل

يعود منتخب زامبيا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ نسخة 2015، حيث كانت آخر مشاركته قبل أن يغيب عن النسخ الثلاثة الأخيرة 2017 و2019 و2022.

ويتواجد الفريق الزامبي في المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

ويأمل منتخب زامبيا في استعادة قوته ومحاولة خطف إحدى تذكرتي الصعود إلى الدور ثمن النهائي بالبطولة.

وكان فريق "الرصاصات النحاسية" قد تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.


زميل هالاند السابق يقود كتيبة زامبيا

يعوّل منتخب زامبيا في النسخة الجديدة من كأس الأمم الأفريقية، على جهود نجم هجومه باتسون داكا لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، والذي زامل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وذلك في صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

 

ويعد "داكا" هو النجم الأبرز في كتيبة زامبيا، وسيعاونه فاشون ساكالا الجناح الأيسر لفريق الفيحاء السعودي وكذلك كينيدي موسوندا مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.

 

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