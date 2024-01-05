الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الرئيس الأمريكى الجديد وإفلاس "إكس".. كُتّاب فاينانشيال تايمز يسجلون توقعاتهم لـ2024

العالم في 2024
العالم في 2024

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز توقعاتها للعام الجديد، بدءًا من الفائز في الانتخابات الأمريكية إلى ما إذا كانت منصة إيلون ماسك "إكس" تتجه نحو الإفلاس، ومآلات التغير المناخي، وما إذا كانت الحرب في فلسطين ستؤدي إلى صراع إقليمي شامل. 

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العام الأكثر سخونة

إجابة على سؤال: هل سيتجاوز عام 2024 عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق؟ قالت الكاتبة بيليتا كلارك: نعم. تميز عام 2023 بالعديد من درجات الحرارة الشديدة لدرجة أنه كان من شبه المؤكد أنه الأكثر سخونة في 174 عامًا من سجلات المناخ، بمجرد وصول الأرقام النهائية. لكن العديد من العلماء يتوقعون أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأن حرارة 2023 تعززت بظهور نمط مناخي طبيعي لظاهرة "النينيو"عادة ما يكون لهذا التأثير الأكبر على درجات الحرارة العالمية بعد أن تصل إلى ذروتها.  

الحرب في غزة

وردًا على سؤال حول إذا ما كانت الحرب في فلسطين ستؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي شامل؟، نفى الكاتب أندرو إنجلاند إمكانية حدوث ذلك، موضحًا أن الحرب أثارت أعمال عنف في أنحاء المنطقة شملت جماعات متشددة تدعمها إيران، والقلق الأكبر هو أن الاشتباكات الحدودية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية تتحول إلى صراع شامل بين الطرفين.

وتابع: كانت حكومة بنيامين نتنياهو واضحة في أنها لم تعد قادرة على العيش مع مقاتلي حزب الله المخيمين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكن الأمل هو أن يحتوي الضغط الدبلوماسي الوضع. لا تريد واشنطن ولا طهران صراعًا إقليميًا أوسع، حتى لو اشتد القتال بين حزب الله وإسرائيل، لكن الوضع متقلب بشكل ينذر بالخطر. 

إفلاس منصة “إكس” 

وقال الكاتب ريتشارد ووترز بخصوص إمكانية إفلاس منصة إكس، إنه مع فشل إعلانات "إكس"  ومحاولات إنشاء مصادر جديدة للدخل، هناك فرصة جيدة لحدوث ذلك، وسيكون قتال "ماسك" من أجل السيطرة على "إكس" في حالة الإفلاس بمثابة تكملة جذابة لعملية الاستحواذ المليئة بالدراما على "تويتر".

الانتخابات الأمريكية 

وبالسؤال عن هل يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى؟ قال الكاتب إدوارد لوس: لا. ولكن بافتراض التغلب على العقبات القانونية الأخيرة التي أثيرت أمام ترشح ترامب،  فإن حملته ضد جو بايدن ستجعل الانتخابات الرئاسية الأكثر شرًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وتابع: سيتم إدانة ترامب جنائيًا في واحدة على الأقل من محاكماته الأربع، وربما اثنتين، قبل الانتخابات، وسيقدمها على أنها اضطهاد سياسي من قبل "عائلة بايدن الإجرامية". وعلى الرغم من تقدمه في السن بشكل واضح، فإن بايدن سوف يتقدم بقوة، وذلك لأن الأغلبية الضيقة سترفض ترامب بدلًا من تأييد ولاية بايدن الثانية. 

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