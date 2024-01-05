"أنت قادر على التغيير".. نصائح للتعافي بعد الصدمة

يمر العديد منا بتجارب مؤلمة في حياته وبالفعل يسعى إلى تخطيها بوقتٍ قليل، ولكن لا بد من إدراك أن التجارب المؤلمة ما هي إلا اختبار، وبعد ذلك، يتطلب الأمر الكثير من العمل والجهد للعودة إلى حياتنا الطبيعية.

ووفقًا لموقع hindustantimes في بعض الأحيان، يُصاب الناس بالندوب إلى درجة أن العودة إلى الحياة الطبيعية تصبح شبه مستحيلة، ومع ذلك، فإن نمو النفس والعودة للحياة الطبيعية بعد الصدمة أمر ممكن.

كتبت عالمة النفس نيكول ليبيرا: "لقد تم بحث نمو ما بعد الصدمة بشكل جيد. ويمكن أن يؤدي إلى تعاطف أعمق واتصال أكبر بأنفسنا وبالآخرين. لقد تطور البشر ليكونوا مرنين، لينمووا، ويتكيفوا. وبهذه الطريقة، نحن جميعًا نعيش معجزات." وأضافت أن النمو والتغير والتطور بعد وقوع حدث صادم ليس مستحيلا.

ما بعد الصدمة

يشير نمو ما بعد الصدمة إلى التغيير الذي نمر به عندما نواجه حدثًا صادمًا أو سلسلة من الأحداث، إن المعاناة ومن ثمّ، إيجاد طريقة للخروج من هذه الحلقة للتطور إلى نسخ أفضل لأنفسنا مع منظور متجدد تجاه الحياة يساعدنا على التطور، ويمكن أن يساعدنا على التواصل بشكل أكبر مع قيمنا وأخلاقنا، كما أنه يساعدنا على أن نصبح أكثر تعاطفًا ونعيش حياة ذات معنى.

اعلم أنك لست وحدك: يجب أن نعلم أن البشر يمرون بصدمات وتجارب يعانون من خلالها. ومع ذلك، فإن الصدمات التي نتعرض لها لا تحدد هويتنا كأشخاص، بل الطريقة التي نستجيب لها بها.

اعلم أنك قادر على التغيير: كل واحد منا قادر على إجراء تغييرات صحية في حياتنا. من خلال تقديم وعود صغيرة واتخاذ خطوات صغيرة، يمكننا السير نحو حياة أفضل.

التركيز على العلاقات الآمنة: يجب أن نحيط أنفسنا بأشخاص يفهموننا ويتعاطفون معنا ويحاولون جعل العالم مكانًا أفضل لنا. إن وجود مجتمع آمن يمكن أن يغير وجهة نظرنا تجاه حياتنا.

كن في الطبيعة: الطبيعة تعلمنا الكثير عندما ننتبه. إن الاندماج مع الطبيعة والاندماج في الطبيعة ومراقبة الأشياء الصغيرة يساعدنا في الحصول على منظور جديد.