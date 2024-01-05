تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله وفدًا أمريكيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وفدا أمريكيا أمس، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات وإغاثة المدنيين"، قالت صحيفة الجمهورية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي ــ أمس ــ وفدا أمريكيا يضم كلًا من السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

التشديد على وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله، إن اللقاء يأتي في أطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، موضحا أن الجانب الأمريكي حرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي، والتي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان"رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد"، قالت صحيفة الجمهورية، توجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي صباح أمس إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان رئيس الوزراء يثمن جهود «الطبية العليا والاستغاثات» فى خدمة المواطنين، قالت صحيفة الأهرام، ثمن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس على مدى العام، موجها بالاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة محتاجي الاستجابات الطبية السريعة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال متابعته، أمس، لأهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدى عام 2023، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

الاستجابة لـ 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام

وأوضح المصرى، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، على مدى عام 2023، بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام المختلفة سواء الصحف، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية.

22300 شهيد بينهم 9600 طفل

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الأهرام، تحت عنوان 90 يومًا على حرب غزة.. ولا سلام فى الأفق، لليوم الـ90 على التوالي، تواصل، أمس، القصف الإسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة، وتركزت هجمات الاحتلال على وسط وجنوب القطاع، ليسقط المزيد من الشهداء والمصابين فى دير البلح ومخيم النصيرات ومخيم المغازي وخان يونس ومحيط مستشفى ناصر.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إلى أكثر من 22300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من 57200 جريح.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب القطاع بلغ حوالى المليون، منذ بدء القصف الإسرائيلى فى 7 أكتوبر الماضي.