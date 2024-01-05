عاجل.. عشرات الشهداء فى خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازى

استشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس، جراء الغارات المتواصلة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الصباح إلى 32 شهيدا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس، بالتزامن مع تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مناطق وسط المدينة.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس.

وفجّر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.