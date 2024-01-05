الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوغندى يهاجم الغرب بعد طرد بلاده من برنامج أجوا

الرئيس الأوغندي يوري
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

انتقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الدول الغربية بعد أيام من إزالة بلاده من برنامج أمريكي للمساعدات الاقتصادية "أجوا"؛ بسبب مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان.

وحث الرئيس الأوغندي في خطاب ألقاه أمس الخميس، المشرعين من دول الكومنولث على رفض ما وصفه بالنزعة الشريرة للدول الغربية تجاه مجتمعات مختلفة عنها.

وقال موسيفيني أمام رؤساء برلمانات دول الكومنولث الـ 33 المجتمعين في كمبالا، إن القمع الغربي يأخذ شكل العدوان والنهب والاستعباد والتهجير والتطهير العرقي والاستعمار والهيمنة غير المباشرة دون احتلال أراضي الفرد، وفقًا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف الرئيس الأوغندي: "إذا كنت تريد الحرية، وإذا كنت تقدر الحرية، فعليك أن تقدر حرية الجميع، وإذا كنت تقدر الاستقلال، وإذا كنت تقدر الكرامة، فعليك أن تحترم كرامة الجميع، توقفوا عن التلاعب والمحاضرات للمجتمعات التي تختلف عن مجتمعاتكم".

واتهم موسيفيني بعض الدول باستخدام التقدم التكنولوجي للضغط على دول أخرى لها قيم مختلفة.

وقال: "بدلًا من استخدام هذا التقدم البشري لصالح الجميع، فإن بعض الجهات، انطلاقًا من الجشع والضحالة الفلسفية والأيديولوجية والاستراتيجية، تخطئ في الحسابات وتسعى لاحتكار المعرفة وتستخدم المعرفة أيضًا لقمع الآخرين".

ومنذ أن أقر المشرعين الأوغنديين قانون مكافحة المثلية الجنسية في مايو 2023، تعرضت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لضغوط بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

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