الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد غياب استمر عقودًا.. أمريكا تحاول العودة إلى القمر

أمريكا تحاول العودة
أمريكا تحاول العودة إلى القمر

تسعى شركتان من القطاع الخاص لإعادة الولايات المتحدة إلى عمليات الهبوط على سطح القمر بعد أكثر من 5 عقود على انتهاء برنامج "أبولو".

ومنذ ذلك الحين، نجحت الصين والهند في الهبوط على القمر، بينما انتهت المحاولات الأخيرة من قبل روسيا واليابان وإسرائيل بتحطم المركبات.

ومن المقرر إطلاق مركبتي الهبوط لشركتي "أستروبوتيك تكنولوجي"، التي يقع مقرها في بيتسبرج، و"إنتويتف ماشينز" التي يقع مقرها في هيوستن، من فلوريدا هذا الشهر والشهر المقبل على الترتيب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تدعمها "ناسا" لبدء رحلات تجارية إلى القمر، حيث تركز وكالة الفضاء الأمريكية على إرسال رواد فضاء إلى هناك.

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