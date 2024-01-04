الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العلاج الطبيعى تستقبل 354 ألف حالة وتجرى 799 ألف جلسة فى 2023

اطباء إدارة العلاج
اطباء إدارة العلاج الطبيعى

أشاد  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة العلاج الطبيعى خلال العام 2023، مؤكدًا أن صحة الدقهلية شهدت على مدار السنة الماضية العديد من التطورات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.

وكشف مكين أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على الارتفاع الملحوظ بعدد المترددين، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

من جانبه استعرض الدكتور أكرم عبدالمنعم  مدير إدارة العلاج الطبيعى ماتم إنجازه خلال العام الماضى حيث أشار إلى افتتاح وتطوير مايزيد على 17 قسمًا للعلاج الطبيعى على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 650 جولة مرورية؛ لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع عبدالمنعم أن أقسام العلاج الطبيعى استقبلت خلال العام الماضى نحو 354 ألف حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 799 ألف جلسة من بينها نحو 2738 جلسة بعناية الأطفال، مشيرًا إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلًا التالى: 
- إجمالي عدد الحالات:  354952
- إجمالي عدد جلسات:  798957
- إجمالى عدد جلسات الأطفال:  32427
- إجمالي عدد جلسات حضانات:  1932
-إجمالي عدد جلسات عناية الأطفال: 2738
- إجمالي عدد جلسات الكلي:  86398
-إجمالي عدد جلسات العناية والداخلي:  37185

كانت صحة الدقهلية قد شهدت خلال 2023 توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين والحضانات، فضلًا عن استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي وافتتاح 10 وحدات بالجهود الذاتية لأطباء العلاج الطبيعي.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنيه والبحثية لجميع إخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 5 دورات تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة وأكثر من 120 اجتماعا فنيا؛ لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب 30 دورة تدريبية بمختلف المستشفيات على تطبيق وسائل مكافحة العدوى ومعايير الجودة.

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