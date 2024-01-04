طارق البرديسي: مصر كشفت المخطط الإسرائيلي للحرب في غزة من اليوم الأول

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر كشفت المخطط الإسرائيلي للحرب على غزة منذ اليوم الأول وهو تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف مصر في المقام الأول لأن أهداف جيش الاحتلال من حربه على غزة غير قابلة للتحقيق لأنها لن تستطيع استرداد الأسرى أو قتل قادة حماس، ولكنهم يريدون تهجير الفلسطينيين فتارة يتحدثون عن تهجير طوعي وأخرى يقولون تهجير قسري.

وأكد أن الله حمى مصر، بأن أنقذها من الإخوان وأرسل إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم يحافظ على حدود مصر ويحميها وسط اصطفاف المصريين خلف مؤسساتهم ولا يمكن لأحد المساس بأمنها.

الدولة قيادة وشعبًا تتصدى للمخطط الإسرائيلي

وتابع أن الدولة قيادة وحكومة وشعبًا تتصدى بقوة للمخطط الإسرائيلي الخبيث لدفع الفلسطينيين لترك أراضيهم.