الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق البرديسي: مصر كشفت المخطط الإسرائيلي للحرب في غزة من اليوم الأول

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر كشفت المخطط الإسرائيلي للحرب على غزة منذ اليوم الأول وهو تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف مصر في المقام الأول لأن أهداف جيش الاحتلال من حربه على غزة غير قابلة للتحقيق لأنها لن تستطيع استرداد الأسرى أو قتل قادة حماس، ولكنهم يريدون تهجير الفلسطينيين فتارة يتحدثون عن تهجير طوعي وأخرى يقولون تهجير قسري.

وأكد أن الله حمى مصر، بأن أنقذها من الإخوان وأرسل إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم يحافظ على حدود مصر ويحميها وسط اصطفاف المصريين خلف مؤسساتهم ولا يمكن لأحد المساس بأمنها.

الدولة قيادة وشعبًا تتصدى للمخطط الإسرائيلي

وتابع أن الدولة قيادة وحكومة وشعبًا تتصدى بقوة للمخطط الإسرائيلي الخبيث لدفع الفلسطينيين لترك أراضيهم.

طارق البرديسي المخطط الاسرائيلي مصر غزة تصفية القضية الفلسطينية حساب مصر يستهدف مصر قتل قادة حماس

مواد متعلقة

مجيد بودن: كل ما تفعله إسرائيل فى فلسطين مخالف للقانون الدولى

تحولات جديدة في الحرب.. واشنطن بوست تكشف سر اغتيال إسرائيل "العارورى"

محمود مسلم: على إسرائيل أن تعترف بفشلها ولا تلقيه على دول أخرى

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

طارق فهمى: "أمريكا مسئولة عن جرائم الاحتلال.. ومخطط التهجير غير قابل للتنفيذ"

مصر ترفض مخطط التهجير.. شكرى يستقبل وفدًا من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

تفاصيل الشهادة الإدخارية الجديدة التى يصدرها بنك مصر

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار