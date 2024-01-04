قوات الاحتلال تُدمر مقرى اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية فى غزة

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني جرائمها في حق الشعب الفلسطيني والمقومات الأساسية للدولة، حيث قامت بتدمير مقري الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأوليمبية.

وتتعرض دولة فلسطين منذ شهر أكتوبر الماضي لحرب إبادة جماعية على يد قوات جيش الاحتلال.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا مقتضبا، عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء نصه:

الاحتلال يُدمر مقري الاتحاد واللجنة الأوليمبية في غزة، وذلك خلال عدوان قواته الوحشي والمستمر على شعبنا في المحافظات الجنوبية".

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أصدر بيانا، في وقت سابق، بشأن تدمير الاحتلال ملعب اليرموك في غزة وتحويله لمركز اعتقال وتعذيب.

وحوّل الاحتلال ملعب اليرموك لمركز اعتقال للشعب الفلسطيني.

وسبق أن نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيديو عن شهداء الرياضة وكرة القدم على يد الاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.