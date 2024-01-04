الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالتفاصيل.. كيف تنجح مصر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

الاستثمارات
الاستثمارات

قال المهندس أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إحدى الشركات المساهمة فيها قطاع الأعمال العام، إنه يمكن تقديم حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيضات ضريبية ومنح مالية لتشجيع الاستثمار

وأكد لـ"الدستور" أنه يمكن تحسين التعليم والتدريب المهني لضمان توفير العمالة المهرة والمؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الأجنبية. وأوضح أنه يمكن تشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تقديم دعم للشركات التي تسعى لتطوير تقنيات جديدة ومنتجات مبتكرة.

السياسات النقدية والمالية 

وأكد أنه تمثل سياسات البنك المركزي والحكومة الجهود الرئيسية في خفض التضخم. من خلال زيادة سعر الفائدة، وتحسين إدارة النقدية، وتقليص العجز المالي، نجحت مصر في الحد من تضخم الأسعار.

وأوضح أنه من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، نجحت مصر في تقليل اعتمادها على واردات السلع الأساسية، مما ساهم في تقليل الضغط على الأسعار.

وأكد أن تطبيق إصلاحات هيكلية وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين الظروف التي تساهم في تقليل التضخم.

الاستثمار أسباب زيادة الاستثمارات إستراتيجية جذب الاستثمارات الاستثمارات آليات ومنتجات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي

مواد متعلقة

رئيس "إسكان النواب" يُعدد مزايا قانون الأراضى لجذب الاستثمار

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

"مالحقوش يتهنوا".. تفاصيل وفاة عروسين فى الصباحية بنجع حمادى (فيديو)

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار