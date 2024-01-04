بالتفاصيل.. كيف تنجح مصر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

قال المهندس أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إحدى الشركات المساهمة فيها قطاع الأعمال العام، إنه يمكن تقديم حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيضات ضريبية ومنح مالية لتشجيع الاستثمار.

وأكد لـ"الدستور" أنه يمكن تحسين التعليم والتدريب المهني لضمان توفير العمالة المهرة والمؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الأجنبية. وأوضح أنه يمكن تشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تقديم دعم للشركات التي تسعى لتطوير تقنيات جديدة ومنتجات مبتكرة.

السياسات النقدية والمالية

وأكد أنه تمثل سياسات البنك المركزي والحكومة الجهود الرئيسية في خفض التضخم. من خلال زيادة سعر الفائدة، وتحسين إدارة النقدية، وتقليص العجز المالي، نجحت مصر في الحد من تضخم الأسعار.

وأوضح أنه من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، نجحت مصر في تقليل اعتمادها على واردات السلع الأساسية، مما ساهم في تقليل الضغط على الأسعار.

وأكد أن تطبيق إصلاحات هيكلية وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين الظروف التي تساهم في تقليل التضخم.