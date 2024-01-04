15 % ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023 (إنفوجراف)

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.7 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023

كما احتلت السودان بقيمة صادرات 453 مليون دولار

إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار

إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار

العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار

ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار

المغرب بقيمة صادرات 108 ملايين دولار

مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار

فلسطين بقيمة صادرات 217 مليون دولار

البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار

اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار

الإمارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار

اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار

جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون

رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار

فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار