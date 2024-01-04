15 % ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023 (إنفوجراف)
بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.7 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.
صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023
كما احتلت السودان بقيمة صادرات 453 مليون دولار
إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار
إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار
العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار
ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار
المغرب بقيمة صادرات 108 ملايين دولار
مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار
فلسطين بقيمة صادرات 217 مليون دولار
البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار
اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار
الإمارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار
اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار
جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون
رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار
فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار