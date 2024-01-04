الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

15 % ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023 (إنفوجراف)

صادرات
صادرات

بلغت صادرات  الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.7 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023

كما احتلت السودان بقيمة صادرات 453 مليون دولار 

إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار 

إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار

 العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار 

ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار 

 المغرب بقيمة صادرات  108 ملايين دولار 

مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار 

 فلسطين بقيمة صادرات 217 مليون دولار

 البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار

اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار 

الإمارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار 

اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار 

 جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون 

 رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار 

 فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار

 

صادرات الصناعات الغذائية إيطاليا العراق ليبيا صادرات الصناعات الغذائية المصرية

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