الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مجلس الأمن القومى الأمريكى: بايدن ناقش خيارات التعامل مع الحوثيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن مجلس الأمن القومى الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي مطلع الشهر الجاري لمناقشة خيارات التعامل مع الحوثيين، كما أكد أن مستشار الرئيس الأمريكي أنه سيزور إسرائيل قريبًا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

الأكثر قراءة

عاجل.. مجلس الأمن القومى الأمريكى: بايدن ناقش خيارات التعامل مع الحوثيين

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة