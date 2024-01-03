مجلة الديمقراطية فى عددها الجديد: "الصناعة المصرية الفرص الواعدة"

صدر حديثًا عن مؤسسة الأهرام، عدد جديد من مجلة الديمقراطية التي جاءت تحت عنوان "الصناعة المصرية الفرص الواعدة"، وهى فصلية محكمة تعنى بدراسة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان المعاصرة في النظم السياسية، ويقع اهتمامها الرئيسى فيما يعرف في دراسات العلوم السياسية بحقل "السياسات المقارنة" والتي تهتم بدراسة أنواع وأنماط النظم في العالم وتطوراتها السياسية، حيث تستطيع رصد التطورات في هذه المجالات مجتمعة إلى جانب السعي لتقديم رؤية مقارنة بشأنها.

وتأتى افتتاحية المجلة بقلم رئيس التحرير أحمد ناجى قمحة بعنوان "السيسي رئيسًا: سمات المحفزات والاستجابة للمشاركة السياسية الأكبر للمصريين"، وفى العدد تقرأ أربع دراسات بعنوان: "العامل النفسى وتقدير القيمة" بقلم مدير تحرير المجلة عزمى عاشور، وكما كتبت الدكتورة حنان أبوسكين أستاذ العلوم السياسية دراسة بعنوان "المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، كما كتب الباحث في مجال حقوق الإنسان عمرو وجدى دراسة بعنوان "كيف انتهكت إسرائيل كدولة احتلال القانون الدولى في حربها على غزة؟، وكتبت عبير ياسين خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة بعنوان "الدولة الهشة بين إشكاليات التعريف وتحديات الواقع".

أما عن ملف العدد فجاء بعنوان "الصناعة المصرية.. الفرص الواعدة"، كتب فيه كل من إسلام جاد الله "الصناعة المصرية و"جدل المقاطعة".. من أين نبدأ"، وأحمد رزق وعبدالرحمن حاج الأمين "نحو سياسات صناعية شاملة ومستدامة في مصر"، والدكتورة مها محمد الشال "آليات تطوير الصناعات التحويلية المصرية"، وأسماء الخولى "دور الصناعة في دعم التنمية الاقتصادية"، والدكتورة سمر الباجورى "فرص وتحديات توطين الصناعة في مصر"، وشروق الحريرى "تطوير الصناعة المصرية في ظل المشاركة المجتمعية، والدكتور محمد يوسف "من التصنيع إلى الاستدامة.. رؤية تنموية للاقتصاد المصرى، ومريم محمود "اتجاهات التصنيع المستدام في مصر والعالم"، والدكتور محمد محمد على إبراهيم "دور اللوجستيات في دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية"، الدكتور مغاورى شلبى "دور السياسات التجارية في النهوض بالصناعة المصرية"، والدكتور شادى إبراهيم شحادة "الاستراتيجية التنافسية للصناعة المصرية في ضوء التجارب الدولية"، والدكتور محمد حسن توفيق "دور التجارب العناقيد الصناعية في توطين الصناعة"، الدكتورة حنان رجائى "محفزات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمى"، والدكتور السيد صلاح الدين "حاضنات الأعمال في الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحمد كمال والدكتورة سارة نصر الدين "السياسات الصناعية في أوقات الأزمات، وكريم عفيفى "خارطة عمل للصناعة المصرية كأساس للتنمية الاقتصادية الشاملة.

كما ضم العدد مجموعة من المقالات بأقلام "الدكتورة وئام السيد عثمان، وإيمان زهران، وزياد عبدالتواب، والدكتور أحمد بهى الدين، والدكتور حسين عبدالبصير، والدكتور حسن محمد الشافعى، ومحمد عزام، والدكتور أسامة السعيد، والدكتور حسام الضمرانى، وهالة الحفناوى".

وداخل العدد باب بعنوان "حالة الديمقراطية: أزمة النموذج الأمريكي.. الملامح والأبعاد" وكتبه فيه "أحمد دياب، محمود سلامة، الدكتور محمد أحمد مرسى، الدكتورة رغدة البهى، والدكتور وليد عبدالرحيم جاب الله، والدكتور مصطفى محمد بدرة، والدكتورة سالى محمود عاشور".

كما نجد في العدد مجموعة من التقارير بأقلام "عبير ياسين، وأحمد ياسر عبدالعظيم، ومصطفى صلاح، وآيه بدر، وريم عبدالمجيد، ووليد الرايس، والدكتورة رنا أبوعميرة، وبهاء محمود".

كما تقدم المجلة مجموعة من عروض الكتب إذ قدمت أمنية السيد حجاج عرض لكتاب "اللوبى الصناعى المصرى.. أدوار وقيود"، وكتاب "مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولى"، كما قدمت الدكتورة سمية على قطب عرض لـ"إعادة النظر في "إنتاج الفضاء".