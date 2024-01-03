مراسل "القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى على بيروت وحّد القوى السياسية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني، وجرى تقسيم كلمة "نصر الله" إلى عدة أجزاء، حيث تحدث في البداية عن دور سليماني في دعم حركات المقاومة بالمنطقة.

استهداف المقاومة

وأكد أحمد سنجاب، في مداخلة هاتفية مع الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن “نصر الله” تحدث عن دور مصر في أكثر من 16 نقطة خلال كلمته عن عملية طوفان الأقصى.

وأشار بوضوح إلى أن إيران ليس لها علاقة بما تقدمه حركات المقاومة في غزة ولبنان واليمن وأي منطقة أخرى.

وتابع: "تحدث نصر الله أيضًا عن التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006 والخاص بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني مقابل نزع منطقة الجنوب من السلاح بما يعني نزع سلاح حزب الله، وقال إن إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الأممية سواء الصادرة بخصوص غزة أو لبنان على مدار السنوات الماضية".

العدوان الصهيوني على بيروت

واستطرد:" العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت أمس وحّد كل القوى السياسية في إدانته والعودة مرة أخرى إلى الاصطفاف من أجل رفض العدوان الإسرائيلي الذي وصل العاصمة اللبنانية بيروت".

وذكر أن هناك ثمة إجماعا بين القوى السياسية كافة في لبنان على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، فقد كانت هناك وساطة أمريكية ومبادرة فرنسية على مدار الأسابيع الماضية للتطبيق الكامل لهذا القرار، وبات من الواضح ضرورة تنفيذه أكثر من أي وقت مضى خلال تصاعد الأحداث.