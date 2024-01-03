أشرف سنجر: الرأى العام الأمريكى ضعيف وغير مؤثر فى صنع القرار

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يشير إلى فكره المتطرف، حيث يمتلك بايدن المال ويصنع السياسة في واشنطن، مُشيرًا إلى أن الرأي العام الأمريكي ضعيف وغير مؤثر في عملية صنع القرار، ولكن الضغط الذي يمارسه الآن يحتاج إلى وقت كي تظهر نتائجه في البيت الأبيض.

التعاطف الأمريكي مع إسرائيل

وأكد سنجر خلال حواره مع الكاتب أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أنّ مشكلة بايدن الأساسية تكمن في أنه بدأ التعاطف مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن عملية اغتيال صالح العاروري ليست بعيدة عن العامل الاستخباراتي الأمريكي المساعد لإسرائيل.

جرائم الاحتلال

وأضاف أن الحرب ستكون مادة للمزايدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الفترة المقبلة، متوقعًا ألا تستمر الحرب حتى مارس المقبل.