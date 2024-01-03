الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف سنجر: الرأى العام الأمريكى ضعيف وغير مؤثر فى صنع القرار

التعاطف الأمريكي
التعاطف الأمريكي مع إسرائيل

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يشير إلى فكره المتطرف، حيث يمتلك بايدن المال ويصنع السياسة في واشنطن، مُشيرًا إلى أن الرأي العام الأمريكي ضعيف وغير مؤثر في عملية صنع القرار، ولكن الضغط الذي يمارسه الآن يحتاج إلى وقت كي تظهر نتائجه في البيت الأبيض.

التعاطف الأمريكي مع إسرائيل 

وأكد سنجر خلال حواره مع الكاتب أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أنّ مشكلة بايدن الأساسية تكمن في أنه بدأ التعاطف مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن عملية اغتيال صالح العاروري ليست بعيدة عن العامل الاستخباراتي الأمريكي المساعد لإسرائيل.

جرائم الاحتلال 

وأضاف أن الحرب ستكون مادة للمزايدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الفترة المقبلة، متوقعًا ألا تستمر الحرب حتى مارس المقبل.

أشرف سنجر كلام فى السياسة أحمد الطاهري الدعم الامريكي لإسرائيل اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

أسماء منصور.. نُزهة أخيرة قبل الوداع

الولايات المتحدة تعلن شراء 3 ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة