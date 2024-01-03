مدبولى: نهدف إلى انخفاض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السياسة النقدية يختص بها البنك المركزي، والهدف الأساسي للبنك المركزي هو التوصل للمحاور التي من خلالها يمكن مكافحة التضخم.

سعر الفائدة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي يعمل وفق آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وهذه آليات وليست غايات هدفها الأساسي تراجع مؤشر التضخم الذي نتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

البنك المركزي

وأضاف، أنه يتم العمل مع البنك المركزي باستمرار من خلال اللقاءات الأسبوعية مع الوزراء والمحافظين من أجل انخفاض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية العام القادم 2025.