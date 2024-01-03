الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: نهدف إلى انخفاض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السياسة النقدية يختص بها البنك المركزي، والهدف الأساسي للبنك المركزي هو التوصل للمحاور التي من خلالها يمكن مكافحة التضخم.

 

سعر الفائدة 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي يعمل وفق آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وهذه آليات وليست غايات هدفها الأساسي تراجع مؤشر التضخم الذي نتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

البنك المركزي

وأضاف، أنه يتم العمل مع البنك المركزي باستمرار من خلال اللقاءات الأسبوعية مع الوزراء والمحافظين من أجل انخفاض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية العام القادم 2025.

مدبولي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز سياسة البنك المركزي

الأكثر قراءة

لعنة إسرائيل تطارد الولايات المتحدة.. العالم يرفض تحالف واشنطن فى البحر الأحمر

رابط جداول الأماكن.. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل

الحسم أثناء تسجيل القائمة على سيستم «كاف».. فيتوريا يفاضل بين لاشين وأكرم لخلافة كوكا

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مدبولى: سنواجه صعوبات فى 2024 حتى نتجاوز أزماتنا

بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. مصدر يكشف آخر التطورات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة