عالجته من الإدمان ورجع.. تفاصيل تمزيق مسن جسد نجله في الساحل

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات في منطقة الساحل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وتبين أن المتهم البالغ من العمر 79 عاما سدد عدة طعنات نافذة لولده بسبب المخدرات وأنه حاول علاجه عدة مرات وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغ مالى إلا أن الأخير رفض وقام بتسديد طعنات متفرقة له أودت بحياته.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرةتلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع جريمة قتل في منطقة الساحل وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.