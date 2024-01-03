بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري

أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي تم بالفعل بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والاسماعيلية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة جاهزية عدد من المحافظات الأخرى، لبدء التشغيل التجريبي بها لمنظومة التأمين الصحي تباعًا، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خاص بشأنها برئاسة رئيس الوزراء.

كان قد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.