الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنين غير مكتمل وحمل سفاح" تفضح طبيب الإجهاض في ساقية مكي.. القصة الكاملة

ضبط متهم
ضبط متهم

«جنين غير مكتمل وحمل سفاح» كانت هي بداية اكتشاف عيادة لطبيب خالف قسمه المهني وتخلى عن مبادئه ودخل في طريق المخالفات القانونية، وأجرى عمليات إجهاض للعلاقات الغير الشرعية في منطقة ساقية مكي بالجيزة.

بداية اكتشاف القضية

البداية كانت بإلقاء أحد الأهالي القمامة في مكب للنفايات في منطقة ساقية مكي فأصيب بالذعر لما رأه وفرهاربًا خوفًا مما شاهده، ثم عاد مرة أخرى ليتأكد مما رأي ليرى جثة أو جنين غير مكتمل البناء ملقي في القمامة فلم يجد مفر من الإبلاغ عما شاهد.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تم التحفظ على الجثة، وبفحصها تبين إنها لجنين غير مكتمل مما يؤكد أن الجنين تم إجهاضه وليس ولادة، وتم التحفظ عليه، ونقله للمشرحة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وبتفريع كاميرات المراقبة تم اكتشاف أن الجثة تم إلقائها من قبل سيدة وبرفقتها شاب، وتم تحديد هويتهما وضبطهما.

علاقة غير شرعية السبب

وتبين أن السيدة هي أم فتاة أقامت علاقة غير شرعية مع خطيبها قبل الزواج وحملت منه سفاحًا فلجأت لطبيب وأجروا عملية إجهاض وأخذت ابنتها إليه وعقب الانتهاء من الجراحة حملت جثة الجنين بصحبة خطيب ابنتها الأخرى والقوه في القمامة.

وتبين أن الفتاة كانت مخطوبة من أحد الشباب وخلال تلك الخطبة دخلت في علاقة غير شرعية معه تسببت في حملها سفاحًا وعقب ذلك انفصل عنها فلم تكن أمامها خيار سوى التخلص من الجنين وعندما أخبرت أمها اصطحبتها لطبيب أجرى لها الجراحة.

طبيب إجهاض

ومن هنا تم القبض على الطبيب والذي اعترف بارتكاب الواقعة موضحًا أنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه إلى جانب العديد من العمليات المشبوهة داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي.

كان تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا يفيد وجود جثة لجنين مجهض غير مكتمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة أطفال السفاح ساقية مكي منطقة ساقية مكي طبيب إجهاض

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