الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وضع مخل وخوف من الفضيحة.. التحقيق في سقوط شاب من شرفة منزله بالمقطم

سقوط شاب
سقوط شاب

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ضبط سيدات ورجال داخل شقة سكنية بعرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإلقاء أحدهم نفسه من شرفة الشقة بمنطقة المقطم.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لشقيقه.

تلقت شرطة النجدة وقسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد بإزعاج الجيران من وجود شقة يشتبه في إدارتها لشيء غير أخلاقي إلى جانب الصوت والضوضاء الذي يصدر منها وتكرر الأمر أكثر من مرة.

تبين أنه بمجرد انتقال الأجهزة الأمنية لاستكشاف ما داخل الشقة واقتحامها ومداهمتها فوجئوا بمالك الشقة يلقي نفسه من الشرفة، وسقط جثة هامدة، وتم القبض على من بداخلها وهم 7 أشخاص بينهم أربع سيدات وثلاث رجال.

وتبين من التحريات أن مالك الشقة اتفق مع شقيقه وأصدقائه على استقطاب عدد من فتيات الليل لإقامة سهرة حمراء وممارسة الدعارة بمقابل مادي، لكن الجيران استاءوا من أخلاقه وتصرفاته خوفًا على أسرهم وبناتهم وقرروا الإبلاغ عنه.

كما تبين أن الأجهزة بمجرد مداهمة الشقة تم العثور على الفتيات بملابس مخلة وخليعة وتم التحفظ على زجاجات خمور ومواد مخدرة وخلال القبض على الموجودين أسرع مالك الشقة إلى الشرفة وألقى نفسه خوفًا من الفضيحة فسقط جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرفة الشقة

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