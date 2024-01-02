الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على ما تردد حول انهيار محور كمال عامر، مؤكدًا أن البعض أمس، قالوا الكوبري انهار ويجب إعدام كامل الوزير بعد صرف 2 مليار جنيه على الكوبري وانهار في النهاية.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أنا المسئول عن كل كباري مصر، لكن مفيش حاجة انهارت ولا وقعت واللي اتقل الكمر كان على ونش بيركبها وكان بعيد عن الشارع في آخر منزل للكوبري اللي شغال تجريبي ولا تشكل خطورة على الناس". 

الكوبري يعمل بشكل تجريبي ولم يتم افتتاحه

وتابع أن كمر الخرسانة مال على جنبه وسقط في المكان المحدد للعمل ومن توفي العامل المسئول عن تصبين الكمر الخرساني فقط، مؤكدًا أن الكوبري لم يتم افتتاحه بعد، إنما يعمل بشكل تجريبي والرئيس السيسي هيشرفنا في مرة لافتتاح كل المشروعات في المنطقة. 

واختتم: مهما نقول اللي كارهينا كارهينا وربنا يهديهم ويقدرنا ونعمل حاجات كتيرة لبلدنا تحت إشراف رئيسنا في الولاية اللي انتخبه فيها الشعب الأصيل اللّي فاهم. 

وزير النقل محور كمال عامر انهيار إعدام يعمل بشكل تجريبي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

دعم مدى الحياة.. وزير النقل يكشف الجهات المستحقة للدعم على تذاكر المترو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لتوفير رواتب الموظفين

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

للمرة الثانية خلال 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

وزير النقل الأسبق: مصر تحاسب على فواتير ما يحدث فى المنطقة

وزير النقل يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟