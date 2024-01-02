طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على ما تردد حول انهيار محور كمال عامر، مؤكدًا أن البعض أمس، قالوا الكوبري انهار ويجب إعدام كامل الوزير بعد صرف 2 مليار جنيه على الكوبري وانهار في النهاية.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أنا المسئول عن كل كباري مصر، لكن مفيش حاجة انهارت ولا وقعت واللي اتقل الكمر كان على ونش بيركبها وكان بعيد عن الشارع في آخر منزل للكوبري اللي شغال تجريبي ولا تشكل خطورة على الناس".

الكوبري يعمل بشكل تجريبي ولم يتم افتتاحه

وتابع أن كمر الخرسانة مال على جنبه وسقط في المكان المحدد للعمل ومن توفي العامل المسئول عن تصبين الكمر الخرساني فقط، مؤكدًا أن الكوبري لم يتم افتتاحه بعد، إنما يعمل بشكل تجريبي والرئيس السيسي هيشرفنا في مرة لافتتاح كل المشروعات في المنطقة.

واختتم: مهما نقول اللي كارهينا كارهينا وربنا يهديهم ويقدرنا ونعمل حاجات كتيرة لبلدنا تحت إشراف رئيسنا في الولاية اللي انتخبه فيها الشعب الأصيل اللّي فاهم.