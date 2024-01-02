المفكر سعيد توفيق: نحتاج استراتيجية كبرى لبناء الوعى حتى يتعلم الناس معنى الدولة المدنية وخطورة الدولة الدينية

- قال إن الدكتور ثروت عكاشة أعظم وزير ثقافة فى تاريخ مصر

- رفضت طلب جمال حشمت تعيين 3 منتقبات فى «الأعلى للثقافة» وعلاء عبدالعزيز جلب عامل إسطبل وعيَّنه وكيلًا للوزارة

- الإخوان حاولوا تنفيذ استراتيجية لتدمير الثقافة هُم لا يؤمنون بفكرة المواطنة ويعتبرون الوطن حفنة من تراب عفن

- قدمت استقالتى من «الأعلى للثقافة» بسبب تدنى الأوضاع الفكرية والعملية بالوزارة.. وقلت: «لا أستطيع التنفس فى هذا المكان»

- الإخوان عقدوا جلسات نقاشية فى البرلمان حول تحريم الفن والأغانى.. فقلت لهم «مَن لم يحركه العُود فهو فاسد المزاج ليس له علاج»

- الجماعة كانت تتلقى تمويلات كبيرة من الخارج.. وعملت على تقسيم المجتمع وتفتيته

- «مقدرتش أسمع أغانى المهرجانات».. وظهورها مرتبط بالعشوائية التى انتشرت بعد 2011

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان وضعت استراتيجية لتدمير الثقافة عندما تولت الحكم، وكان أعضاؤها يعقدون جلسات داخل مجلس النواب، مع نخبة المجتمع، لإقناعهم بتحريم الأغانى والفنون.

وأضاف «توفيق»، فى حواره مع الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير الثقافة الإخوانى علاء عبدالعزيز جلب «عامل إسطبل» وعيّنه وكيلًا للوزارة، وعمل على تدمير المؤسسة، وأقال جميع المسئولين، وهو ما دفعه لتقديم استقالته.

ووُلد «توفيق» بحى السيدة زينب فى القاهرة فى نوفمبر عام ١٩٥٤، وحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ١٩٨٧، وعُين رئيسًا لقسم الفلسفة الأسبق بآداب القاهرة منذ فبراير عام ٢٠٠٩ وحتى ١١ فبراير ٢٠١٢، وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما حصل على جائزة جامعة القاهرة فى العلوم الإنسانية عام ٢٠١٧، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ٢٠١٨، وألّف أكثر من ٣٠ كتابًا فى عدة مجالات معرفية.

■ بداية ومن واقع تخصصك الأكاديمى.. ما المقصود بعلم الجمال؟

- علم الجمال هدفه الأساسى رفع الوعى الجمالى والفنى من خلال التعريف بمشكلات الفن، من حيث طبيعة إبداعه ونقده وتذوقه، فالناقد يضطلع بدور الوسيط بين المبدع والمتلقى، حتى يرفع الوعى ويحسن فهم العمل الفنى.

ولكن دعنى أقل لك إن كل محور من هذه المحاور واسع جدًا، وثمّة دراسات لا حصر لها، وكانت دراستى فى شهادة الدكتوراه تتمحور حول الخبرة الجمالية، وتشريح عملية التذوق، وكيف ينبغى أن تكون.

■ «الجمهور هو اللى عايز كدا».. كيف تُقيِّم هذه العبارة التى يرددها كثيرون خلال السنوات الأخيرة؟

- الفن هو الذى يخلق جمهوره، والإبداع الفنى للمبدع مرتبط بنظريات جمالية ونقدية، وتنعكس على وعى الناس وتلقيهم للفن، وهذا يؤثر فى الفنان فى نهاية المطاف، أى أنها عملية دائرية مترابطة، لذلك، الجمهور الذى ينتمى إلى الماضى لا يستطيع أن يستمع لبعض الألوان الغنائية المنتشرة الآن، لأن الخلل فى ذائقة المتلقى يبدأ من عند المبدع، فعملية الإبداع الفنى تخلقها ظروف حضارية واجتماعية وسياق معين.

على سبيل المثال، السياق الذى كانت فيه أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وكبار المطربين لم يكن منفصلًا عن السياق المجتمعى والأدبى العام، الذى كان يحفل برموز مصرية كبيرة مثل طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ.

■ هل سبق واستمعت لأغانى ما تسمى بـ«المهرجانات»؟ وما رأيك فيمَن يُروجون لهذا النوع من الأغانى؟

- «لا طبعًا مقدرش أسمعهم».. وكتبت بالتفصيل منتقدًا النقاد الذين يروجون هذه الأغانى، ولا أعرف كيف يكون الشخص مبدعًا بالمعنى الحقيقى ويستمع لهذا النوع من الأغانى، ولا أظن أنّ هناك مبدعًا حقيقيًا لا يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية والأغانى القديمة.

■ كيف تفسر انتشار هذا النوع بشكل كبير بين طبقات المجتمع المختلفة خلال السنوات الأخيرة؟

- الغناء فى كل فترة يشبه الناس، وهو إفراز للمرحلة الثقافية والاجتماعية والطبقية، وهذا أمر مهم، وبالتالى من الممكن أن يكون ظهور أغانى المهرجانات مرتبطًا بالعشوائية التى انتشرت بعد ٢٠١١، فكان من الممكن لأى شخص أن يغنى، على عكس ما كان يحدث فى الماضى، حيث لم يكن أحد يستطيع أن يغنى قبل أن يُعتمد فى الإذاعة، أما الآن فنحن نعيش فى عالم الإنترنت والمواقع المختلفة التى لا نستطيع السيطرة عليها، ولكن يمكننا منع عرض هذه الأغانى فى الإذاعة أو التليفزيون أو الراديو حتى اعتماد مغنيها فى الإذاعة.

■ تحدثت من قبل عن أركان الأغنية الناجحة.. فما هى؟

- أنا أدرّس حاليًا جماليات الموسيقى لطلاب الدراسات العليا فى معهد الكونسرفتوار، كما درّست جمال المسرح لطلاب كلية الفنون المسرحية، ومن خلال دراستى أقول لك إن أركان أى أغنية هى عبارة عن كلمات ولحن وأداء مطرب، وما نراه فى كلمات أغانى ما يطلق عليها «المهرجانات» هى كلمات سوقية ومبتذلة ليس بها خيال أو رؤية أو معنى، وبذلك لا يتحقق أول عنصر من عناصر الأغنية وهو الكلمات.

هناك أكثر من علم للجمال، مثل علم جمال البيئة، ولا يمكن أن يستغنى عنه دارس الهندسة على سبيل المثال، لمراعاة محيط المبانى، وهناك علم جمال الموسيقى أيضًا.

■ قلت إنك هاجمت المطرب أحمد عدوية فى أول ظهور له ولكن بعد ذلك غيرت رأيك.. لماذا؟

- فى بداية ظهور أحمد عدوية على الساحة الغنائية لم أستقبله بشكل جيد، ولكن بعد فترة قلت إنه عظيم، فهو يعرف كيف يكون الموال وصوته قوى، وحتى أغانيه رغم أنها خفيفة فإن بها إحساسًا رائعًا بالبهجة.

■ هل يجب أن تؤدى السلطة دور توجيه وصناعة حالة الوعى للمواطنين؟

- بالطبع.. ويتم ذلك من خلال اختيار الكفاءات القادرة على صنع الوعى، وأن يتم اتباع استراتيجية كبرى لبناء هذا الوعى، ومنه الوعى الفنى والجمالى والوعى التاريخى والوعى السياسى والوعى الدينى والوعى العلمى، حتى يتعلم الناس معنى الدولة المدنية، وكذلك معنى الدولة الدينية ومخاطرها.

■ ما الذى يجب على الدولة فعله أيضًا؟

- مثلًا كنت قد اقترحت خلال عضويتى باللجنة العليا لمعرض الكتاب، فى الدورة الماضية، العمل على فكرة الوعى خلال المعرض، وتمت الموافقة عليها، والمسألة ليست تأسيس الوعى من خلال الحدث، لأن المعرض فى النهاية حدث وقتى ولكن كان يجب استثماره.

ودور الدولة فى صناعة الوعى كبير، ولا بد أن تدفع فى هذا الاتجاه بحيث تؤدى هذه المؤسسات دورها، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، التى لا بد أن تديرها عقول مؤهلة ولديها فكر ورؤية، فالمؤسسة بها أكثر من ١٧ ألف موظف، ماذا يفعلون؟ هذا يشكل عبئًا على مؤسسة الثقافة، فلن تؤدى دورها، لذلك لا بد أن يديرها مبدعون ومثقفون.

■ هل الموظف خطر على الوعى؟

- الموظف خطر على الوعى لأن عقليته إدارية وليست إبداعية وثقافية، والعملية ليست سهلة ويجب أن يكون كل واحد فى موقعه، خاصة القيادات والمناصب العليا، صاحب رؤية ولديه وعى.

■ هل المثقف مهيّأ للإدارة؟

- وزراء الثقافة فى بلدان مثل فرنسا كانوا فلاسفة، والفلسفة رؤية كلية، فكتبهم التى أصدروها وألفوها تخاطب القارئ العام.

وفى أثناء توليتى منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة تقدمت بمشروع لتعديل قانون كان موجودًا من أيام الرئيس السادات، وهو «المجلس الأعلى للثقافة»، وهو مشروع صدر بقرار جمهورى حتى لا يمر على النواب، وعملت عليه لمدة عام، وكان معى كبار العقول، وهذا القانون كان معتمدًا منذ عهد «السادات»، وكان لا بد من تعديله.

■ مَن أفضل وزير خدم الثقافة المصرية؟

- أفضل وزراء الثقافة ثروت عكاشة، وكذلك فاروق حسنى الذى قدم أشياء مهمة فى الوزارة لأنه فنان.

■ حدثنا عن تفاصيل فترة حكم الإخوان؟

- فترة حكم الإخوان كانت عصيبة، وكنت وقتها أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة بداية ٢٠١٢، وكنت قبلها رئيسًا لقسم الفلسفة فى الكلية، وقبل انتهاء مدتى بيومين تم تعيينى أمينًا عامًا للمجلس، وكان قبلى الدكتور شاكر عبدالحميد.

الإخوان كانوا يعملون فى هذه الفترة، وعندما أحضروا علاء عبدالعزيز، الوزير الإخوانى، نفذوا مشروعًا حقيقيًا لتدمير الثقافة.

كنت أطالب وقتها بتفعيل أشياء استراتيجية للوزارة، مثل تنمية الوعى والهوية والمواطنة والدولة المدنية، وتساءلت: كيف تعمل كل مؤسسات الوزارة من خلال هذه الاستراتيجيات؟، وكان رأيى أن لدى الإخوان أولويات أخرى، وفكرة المواطنة غير موجودة لديهم، والوطن كذلك حفنة من تراب عفن، كما يقولون، فهم يريدون تدمير الثقافة الهوية، وبدأوا بالتغلغل فى مفاصل وزارة الثقافة، لأنها أخطر مكان يتعلق بوعى الناس.

والدكتور محمد صابر عرب كان وزيرًا للثقافة قبل تعيين الوزير الإخوانى علاء عبدالعزيز، وكنت قد تلقيت اتصالًا هاتفيًا من جمال حشمت، البرلمانى والقيادى الإخوانى، وقال لى إنه أرسل إلى ٣ سيدات لتعيينهن فى مكتبى، وكنّ منتقبات، ورددت عليه بأن مجلس النواب وضع شروطًا ولا توجد تعيينات، ولكنى وجدتهن قد وصلن للسكرتارية، وصدمت عند رؤيتهن، وتساءلت: هل هؤلاء هنّ من سيمثلن وزارة الثقافة؟

كنت وقتها قد أقمت نشاطات مع السفارات، وكان يزورنى بمكتبى كثيرًا سفير روسيا وسفراء مهمون جدًا، فهل هؤلاء من سيقابلنهم، هذا الزى ليس هو الممثل لوزارة الثقافة، وقلت لـ«حشمت»: لن أستطيع تعيينهن، فرد علىّ: «أنت وزير»، أى لو تعاونت معهم سأكون وزيرًا، فقلت له: «أنا معى تفويض وزارى، ولكن لن أفعل ذلك»، ورفضت تعيينهن.

■ ما سبب تقدمك باستقالتك؟

- بعد تعيين علاء عبدالعزيز الإخوانى وزيرًا للثقافة، أقال كل الناس باستثنائى، لأنهم كانوا يريدون أن أكون واجهة لهم.

الوزير الإخوانى قال لى إننى كنت أستاذه، ولكنى لم أتذكره، وبعد يومين وجدته قد أحضر موظفًا قدم سيرة ذاتية مميزة، ولكن اكتشفت أنها مضروبة، واكتشفت كذلك أنه كان يعمل فى إسطبل خيول بالقرب من البساتين.

هذا الشاب عيّنه بالشئون المالية والإدارية، وكنت أريد إصلاح حال الموظفين، ولكنه عارضنى فى هذه النقطة، واكتشفت أن لدى الإخوان قدرة غريبة على المراوغة فى الحوارات.

ووجدت الوزير الإخوانى قد جلب عامل الإسطبل وعيّنه وكيل الوزارة فى الشئون العامة لمكتبه، ووجدته يملى علىّ تعليمات فلم أتحمل وتقدمت باستقالتى.

وبعدما تقدمت باستقالتى، ولم تتم الموافقة عليها، طلبت من الوزارة أن أحصل على أسبوع إجازة من أجل الاسترخاء حتى أعود لصوابى، ولكن بعد فترة الاسترخاء وجدت الأوضاع فى الوزارة تسير نحو الضلال، لذا كتبت استقالة رسمية للوزارة مرة ثانية، بسبب تدنى الأوضاع الفكرية والعملية بها، وكتبت فى هذه الورقة بشكل علنى أننى لا أستطيع التنفس فى هذا المكان.

■ كيف كان الحديث يدور داخل المجالس النقاشية بالبرلمان؟

- أعضاء جماعة الإخوان كانوا يدعون القطاع الثقافى لمجلس النواب لحضور جلسة نقاش داخل البرلمان، وعندما ذهبت لهذه الجلسة وجدت أن اللجنة المسئولة عن الجماعة فيما يتعلق بالشأن الثقافى مكونة من شخصيات عديدة، أبرزهم حلمى الجزار.

وكان الغرض من هذه الجلسات النقاشية تحريم الفن والأغانى، لذا كانت اللجنة المسئولة عن إدارة الحوار تخبر الحاضرين بما يتعين عليهم أن يفعلوا دون نقاش، وكان يحضر المجلس ممثلون عن وزارة الثقافة ونخبة من الشعب المصرى، وعندما تقدمت للحديث قلت لهم: «الغزالى» قال فى كتابه «إحياء علوم الدين»: «من لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج»، وذلك بسبب تحريم الجماعة للفن وأغانى أم كلثوم.

■ بحكم تعاملك المباشر معهم.. صِف لى أداء جماعة الإخوان أثناء توليها الحكم؟

- الإخوان تميزوا بالكذب فيما يقولونه دائمًا، ويمتازون بالمراوغة بصورة كبيرة لإرهاق الطرف الذى يوجّه لهم الحديث.

الإخوان ليسوا متدينين، لأن الدين ليس ضد الوطن والفن، لذا الدين لدى الإخوان زائف، ويستخدمون الدين كوسيلة للوصول إلى السلطة.

وجماعة الإخوان كانت تتلقى تمويلات من الخارج بقوة، كما أنها قسمت المجتمع لفئات وجماعات.

وأذكر أنه فى ٣٠ يونيو كان الطريق من المنيا للقاهرة صعبًا للغاية، حيث يمكن القول إننى عانيت فى الطريق بصورة كبيرة أثناء عودتى للقاهرة، وكان الإخوان يقفون فى الشوارع ويغلقونها بشكل كامل، وبالتالى أخذت سيارة خاصة وسلكت طرق الجبال، وكان سلك هذه الطرق مجازفة شديدة منى، ولكن الإخوان لم يتركوا لى خيارًا آخر غير ذلك.

ويجب الإشارة إلى أن ٣٠ يونيو تعنى أن الوعى الوطنى لدى الشعب المصرى ارتفع بصورة كبيرة، وبدأ الشعب المصرى يسلك طريق المقاومة، وشارك فى المظاهرات عدد كبير من النجوم والمثقفين المصريين، مثل حسين فهمى وغيره من نجوم الفن.

وبناءً على تجاربهم المباشرة معى، الإخوان أغبياء، ويمكن القول إن أفق الإخوان منحصر ولا ينظرون إلى المتغيرات التى تحدث بجوارهم. الإخوان أغبياء لأنه فى الفترة التى تولوا فيها الحكم كان بإمكانهم الاستمرار أطول من ذلك، ولكن بسبب غبائهم الواضح قسموا المجتمع، ولم يعترفوا بشكل مباشر بأن الوطن للجميع، وهذه الجماعة لم تجئ لخدمة كل أطياف المجتمع، وإنما العناصر المقربة منها فقط.

■ ما رأيك فى حقبة الدكتور ثروت عكاشة أول وزير ثقافة بعد ثورة يوليو 1952؟

- الدكتور ثروت عكاشة كان حالة عبقرية فذة لا مثيل له، وأعلم عنه كثيرًا من خلال أخيه الدكتور أحمد عكاشة، فقد كان مبدعًا ومهتمًا بالموسيقى والفن التشكيلى، فعندما تتجول فى أكاديمية الفنون وتشاهد اللوحات الرخامية ستجد أن جميعها مكتوب عليها «عُلّقت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر والوزير ثروت عكاشة»، لأن «عكاشة» هو من وضع حجر الأساس لمعظم هذه المبانى الفنية.

والدكتور عكاشة وضع أساسًا لصرح كبير ومتين فى أكاديمية الفنون، وكان يضم كبار الأساتذة الذين عاصرت بعضهم، فقد كنت أدرس فى عام ١٩٩٦، وأرى سعد أردش وغيره من الأساتذة الكبار.