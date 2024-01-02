الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مصر السند".. تقارير دولية تُشيد بالجهود المصرية لإغاثة أهالى غزة

مساعدات
مساعدات

على مدار ما يقرب من 3 أشهر، واصلت الدولة المصرية جهودها لإنقاذ الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة، والتخفيف من وطأة الحرب التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، ووزّعت الجهود بين الدور الإنساني عبر  معبر رفح، أو الدبلوماسي الذي يستهدف إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

"الدستور" يرصد في السطور التالية، حجم الإشادات الدولية بالجهود المصرية لإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة.

شبكة "BNN News" سلطت الضوء على الجهود والمساعي المصرية لمساعدة المدنيين المتضررين في غزة، لافتة إلى نجاح مصر مؤخرًا في نقل 15 جريحًا من الجانب الفلسطيني إلى مصر لتلقي المساعدة الطبية.

الأزمة الصحية في غزة

كما سلطت الشبكة الضوء على استقبال مصر عبر معبر رفح 19 شخصًا، من بينهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين ومرضى بالسرطان، تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي، ووصل إجمالي عدد المرضى الذين تم اجلاؤهم 300 مريض.

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عبور 87 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح واستقبال 132 من حملة الجوازات المصرية

إعادة فتح معبر رفح

كما أشادت الشبكة بإعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر للسماح بنقل الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج. 

مخيم للنازحين في خان يونس

وسلطت الضوء على الجهود المصرية لمساعدة النازحين داخليًا في غزة إلى الجنوب، وذلك بإنشاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، مخيمًا للنازحين في مدينة خان يونس بغزة. ويستضيف المخيم  300 عائلة، مع وجود خطط للتوسع.

وأكدت على الدور المصري في رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منعًا لتصفية القضية الفلسطينية.

دعم مصري غزة مساعدات مصرية العدوان الإسرائيلى الجهود المصرية

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