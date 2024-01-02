ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيشيكاوا اليابانية إلى 55 شخصًا

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية NHK، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا، إلى 55 بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس.

في سياق متصل، كتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم: "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن معكم ومع أي مساعدة قد تحتاجها اليابان".

وأشاد إد جاليا، الأستاذ ومدير مجموعة هندسة السلامة من الحرائق بجامعة جرينتش، بطاقم طائرة الخطوط الجوية اليابانية التي اشتعلت فيها النيران في مطار هانيدا بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل.

تم إجلاء جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية اليابانية بسلام.

عمليات الإخلاء

وكتب جاليا على مواقع التواصل الاجتماعي: يمكنك رؤية أحد أفراد طاقم JAL عند مخرج 4L وهو يحث الركاب على العودة إلى المخرج. يمتلك أحد أفراد الطاقم شعلة يستخدمونها لجذب الركاب إلى المخرج حيث تمتلئ الطائرة بالدخان السام.

وأثناء عملية الإخلاء، هبطت مقدمة الطائرة بسبب انهيار معدات المقدمة، وهذا يجعل عملية الإخلاء وأداء الطاقم أكثر روعة لاستخدام المخارج سعة 4 لترات، يتعين على الركاب تسلق التل، حيث يقوم عضو الطاقم في 4L بعمل مذهل.

ومن بين الركاب القلائل الذين يمكننا رؤيتهم على الأرض وتم إجلاؤهم بأمان في الفيديو، لم يكن أي منهم يحمل أمتعة، وهو سلوك جيد من قبل الركاب، وربما من قبل الطاقم الذي كان يحث الركاب على ترك الأمتعة وراءهم.

واختتم: أرفع القبعة لطاقم JAL، أنتم رائعون يا رفاق، كل الأرواح التي على متن السفينة آمنة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى بعض الأشخاص في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع أمس.

نقلت وكالة رويترز عن فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، قوله: نشرت الحكومة فرق إنقاذ طارئة من قوات الدفاع الذاتي والشرطة وإدارات الإطفاء في المنطقة وتبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الضحايا والناجين، لكننا تلقينا تقارير تفيد بأنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون إنقاذهم تحت المباني المنهارة.