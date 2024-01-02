الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ"الفيديو كونفرانس".. قاضى المعارضات يجدد حبس بطلة فيديو المطبخ الفاضح

بطلة فيديو المطبخ
بطلة فيديو المطبخ الفاضح

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والخروج عن عادات وقيم المجتمع المصري.

 اعترافات المتهمة

كانت المتهمة سماح المعروفة باسم إنجي حمادة، اعترفت في التحقيقات بأنها تتربح من مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تطبيق "تيك توك"، حيث واجهتها جهات التحقيق بعدد من الفيديوهات التي كانت تظهر فيها برفقة أشخاص من بينهم المتهم الثاني "كروان مشاكل"، آخرها فيديو المطبخ الفاضح. 

وفتحت الجهات المعنية التحقيق مع المتهمة، وذلك في المحضر رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، بعدما رصدت مباحث الآداب العامة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الفسق والفجور تتنافى مع قيم المجتمع.

 

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كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

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وأوضحت إنجي حمادة في أقوالها: «كنت طالعة لايف على التيك توك، وكنت داخلة جولة مع البنت التي ظهرت معايا في الفيديو، وأنا بقعد أتكلم وهي تقعد تتكلم، والناس بتختار حد مننا ترشحه هو اللي يكسب ويكون الأكثر تفاعلا».

بث مقاطع فيديو خادشة للحياء

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة «لها معلومات جنائية» – والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول «محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة»- كاميرا استاند تصوير بفلاش.

وبمواجهتها، اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

انجي حمادة المطبخ الفاضح فيديو المطبخ الفاضح محكمة التجمع الخامس المذيعة المغمورة إنجي حمادة

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