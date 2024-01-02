الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمام منزل بيلوسى.. متظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار وإنهاء دعم إسرائيل

بيلوسى
بيلوسى

تجمع حوالي 100 شخص خارج منزل رئيسة مجلس النواب السابقة، وفق ماذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وذكرت إيه بي سي، أن الحشد الصغير تجمع للاحتجاج أمام منزل  نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو.

وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في الحرب القائمة في الأراضي المحتلة والتي تقوم فيها إسرائيل بعدوان غير مسبوق على غزة، كذلك طالب المحتجون بشكل واضح وعلني بإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ووقف المحتجون أمام منزلي بيولسي لساعات طويلة.

وقال أحد منظمي الاحتجاج ويدعى كايدن ماك: "نعلم أن الكونجرس في عطلة، وهذا وقت رائع لتوصيل الرسائل إلى النواب  وهم في منازلهم".

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