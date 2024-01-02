عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

قالت شبكة “بي بي سي” البريطانية، في تقرير لها، إن آلاف في اليابان يقضون الآن ليلتهم في مراكز الإخلاء بعد وقوع زلزال مدمر.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه تم التأكد من مصرع 4 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

ولا يزال عدد الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في عدة بلدات غير معروف.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، اليابان، حوالي الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين.

وأصدرت السلطات تحذيرات من تسونامي ثم تم تخفيضها لاحقًا.

وجرى تسجيل حوالي 60 هزة في أعقاب الزلزال الأولي.

وقال جيفري هول المحاضر في جامعة كاندا:"إنه شعر بالهزات الأرضية لمدة دقيقتين تقريبا "وذلك على الرغم من وجوده في يوكوهاما، بعيدا عن مركز الزلزال".

ومن غير المرجح أن يتضح الحجم الكامل للأضرار حتى صباح اليوم الثلاثاء، لكن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية واضحة.