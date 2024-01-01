زوجة حلمي بكر: سأقاضي مصطفى كامل على بيانه المسيء لي.. وحالة زوجي الصحية متدهورة

قالت الأستاذة سماح القرشي، زوجة الملحن حلمي بكر، إن الملحن الكبير حلمي بكر بحالة صحية متأخرة، معبرة:" أتمنى الشفاء العاجل لزوجي من هذه الوعكة الصحية سريعًا".

الحالة الصحية لحلمي بكر

وأكدت القرشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن زوجها تعرض للسرقة منذ عدة أشهر، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات إيجابية بشأن هذه الواقعة حتى الآن.

وتابعت: "الأستاذ حلمي بكر طلب منذ أسبوع واحد أن يتم نقله إلى مستشفى نظرًا لحالته الصحية السيئة، ولم نتمكن من وضعه في مستشفى خاص بسبب ارتفاع المصروفات، ولكن تلقينا اتصال أمس من وزارة الصحة لإبلاغنا بأن حلمي بكر حصل على قرار العلاج على نفقة الدولة".

واستطردت: "في خلال ساعات قليلة سيتم نقل حلمي بكر إلى مستشفى تابعة للقوات المسلحة، وقمت برفع قضية على الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب الإساءة التي صدرت منه لي بشكل شخصي، وما كان بالبيان أمر خاطيء للغاية وكل المعلومات التي توجد به مغلوطة".

إساءة مصطفى كامل لزوجة حلمي بكر

وأشارت إلى، أنه كانت هناك علاقة وطيدة بين حلمي بكر والفنان مصطفى كامل ولكن لا توجد علاقات أسرية تذكر، معبرة:" إحنا اتفاجئنا بكلام مصطفى كامل، وسنترك الحقوق للقضاء والقانون".