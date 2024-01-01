الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع عدد المهاجرين العابرين للقناة الإنجليزية بنسبة الثلث في 2023

بريطانيا
بريطانيا

أظهرت أرقام الحكومة البريطانية أن عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية تراجع على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بدء السجلات الحالية، حيث تراجع العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين في عام 2023 بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2022.

وكانت آخر عملية عبور خلال العام الماضي تمت في 16 ديسمبر، عندما وصل 55 شخصا من فرنسا في قارب واحد، وفقا وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ولم تسجل وزارة الداخلية البريطانية أي حالات عبور جديدة خلال الأيام الـ15 الأخيرة من عام 2023، وسط ظروف الطقس السيئ.

وتعد هذه هي أطول فترة من العام تمر بدون وصول أي مهاجرين.

ولأول مرة خلال خمسة أعوام، منذ بدء السجلات الحالية عام 2018، لم تحدث محاولات لعبور القناة الإنجليزية عشية عيد الميلاد أو في يوم عيد الميلاد أو في يوم الصناديق.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي المؤقت للمهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية خلال 2023 بلغ 29437 مهاجرا، بتراجع بنسبة 36% عن العدد المسجل في كل عام 2022 والذي بلغ 45774 مهاجرا.

ومع ذلك فإن العدد المسجل في 2023 جاء أكبر من العدد الإجمالي المسجل في عام 2021 والذي بلغ 28526 مهاجرا.

الحكومة البريطانية القناة الانجليزية فرنسا الطقس السيء مهاجرين عيد الميلاد

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