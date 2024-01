ظهرت بالزى العسكرى.. زيارة ملكة جمال العراق لإسرائيل تثير الجدل.. ما القصة؟

تصدر اسم سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، محركات البحث الساعات القليلة الماضية، وأصبحت الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زيارتها إلى بلدات غلاف غزة، إحدى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شهدت هجمات إسرائيلية منذ 7 ديسمبر، والتقاطها عددًا من الصور هناك وهى ترتدي الزيّ العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي أثار الجدل.

زيارة ملكة جمال العراق لإسرائيل تثير الغضب

وانتشر خبر زيارة سارة عيدان لإسرائيل كالنار في الهشيم، وأحدث ذلك غضبًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، خاصة بعدما ظهرت بصحبة عدد من الجنود الإسرائيليين وهى مرتدية زيًّا حربيًّا إسرائيليًا.

جاء ذلك بعدما نشرت العارضة صورًا عديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" والتي ظهرت خلالها وهى تقوم بلقاء عدد من الجنود الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة، معلّقة عليها: "قمت اليوم بزيارة كفار عزة، وهو المكان الذي تمت فيه الفاجعة التي خلفها تسلل حماس وراح ضحيتها الكثير من العائلات الإسرائيلية.

وبمجرد نشرها لعدد من التغريدات والمشاركات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منها إنستجرام وX (تويتر سابقًا)، بجانب أيضًا ظهورها بالزي العسكري الإسرائيلي، انهالت التعليقات والانتقادات اللاذعة على الشابة العراقية التي تبلغ من العمر نحو 27 عامًا تقريبًا.

https://twitter.com/RealSarahIdan/status/1740306060081029121

وقد هاجم الفتاة أيضًا عدد من العراقيين الرافضين للزيارة والظهور بجانب الجنود الإسرائيليين، خاصة في أعقاب ما يحدث في فلسطين من قتل المدنيين وتعرّض المواطنين للخطر نتيجة الحرب التي شنَّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

من هى سارة عيدان ملكة جمال العراق

سارة عيدان عارضة عراقية وملكة جمال العراق في العام 2017 ميلادي، وهى ممثلة العراق في مسابقة "ملكة جمال الكون 2017"، فقد ولدت في عام 1990 ميلادي وتربت وترعرعت في العاصمة بغداد، والداها ينحدران من مدينة الحلة في بابل بالعراق، وهى أيضًا كاتبة أغان ومطربة وحصلت على شهادة في فنون الأداء.

شاركت سارة في الكثير من المسابقات الجولية، ومن بينها ملكة جمال العراق في الولايات المُتحدة الأمريكية، وهى التي أقيمت في الولاية الأمريكية ميشيجان في مارس 2016 ميلادي بحصور الفنا "حسام الرسام"، كما شاركت في أفلام كان من بينها فيلم "القرد يتكلم" وقامت بالغناء والكتابة، وشاركت في تلحين أغنية الفيلم نفسه وهى بعنوان "فقط من أجلك" Just For You وباللغة الإنجليزية والكليب من إخراج "نادر ناجي" وتم إصدارها في مارس 2017 ميلادي.

والجدير ذكره أن العراقية تحمل الجنسية الأمريكية، وقد رشحت لانتخابات الكونجرس الأمريكي.