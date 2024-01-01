الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل وإصابة 2 فى سقوط كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر

جريدة الدستور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين من العاملين في مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر إثر سقوط "كمرة خرسانية" أثناء رفعها بالونش. 

وشرحت التحريات أنه أثناء القيام بأعمال إنشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل، ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتجرى الأوناش المختصة رفع حطام الكمرة الخرسانية، بينما تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المرور لما تسبب فيه الحادث من كثافات مرورية في المنطقة. 

وكشف الفحص الأولى للأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور، حيث تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها. 

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أول صور لسقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر

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سقوط كمرة أثناء التركيب.. تفاصيل انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر

وانهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، وترددت أنباء عن سقوط إصابات ووفيات، ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا. 

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا، وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري. 

وانتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث على راس قوات أمنية لفحص البلاغ وبيان عدد الإصابات والوفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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