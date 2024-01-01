التموين:الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة "الباركود "

أعلنت في تقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه في إطار الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر) QR system ، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع " ورشتى " والذى يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من أجمالى عدد (250) ورشة فى المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة فى دراسة إختيار الورش الاكثر إستحقاقًا المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنيًا للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة فى هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة.



وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 400 ورشة هب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.

واضاف كمال أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة وعدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.

وكشف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض تراثنا القادم.

من جهته أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الغرض الرئيسي من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل ومنع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال وامتهانها مهن أخري.

وقال سليمان أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.

واضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة.

واكد سليمان أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية الاسبوع القادم، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.

بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة والتي تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

من جهتها قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

واضافت عبد الحميد أنه يتم التواصل المستمر مع اصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة 5٪ تسدد على عامين أو ٣ أعوام.