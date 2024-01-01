أول صور لسقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر

حصل "الدستور" على صور من سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها في محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشف الفحص الأولى للأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر في بولاق الدكرور، حيث تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها.

وانهار منذ قليل جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور ويجرى فحص البلاغ.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا.

ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري.

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث على رأس قوات أمنية لفحص البلاغ.



سقوط كمرة خرسانية