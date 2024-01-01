اليوم العالمي للانطوائي 2024: التاريخ والأهمية.. وكيفية الاحتفال

قد لا تلاحظهم على الفور في الغرفة، لكنهم قد يكونون هم من يأسرونك بمهاراتهم الرائعة في سرد ​​القصص. من المعروف أن الانطوائيين، بعالمهم الداخلي الغني، هم مفكرون، ومتأملون، ومدركون لذواتهم، ومتواصلون جيدون، ولكنهم يعيدون شحن بطارياتهم في شركتهم الخاصة.

هذا هو السبب وراء تخصيص يوم 2 يناير للانطوائيين كل عام، لأنه بعد موسم العطلات الطويل، يمكنهم أخيرًا أن يكونوا مع أنفسهم في هذا اليوم ويفعلوا الأشياء على طريقتهم. يُطلق على الأشخاص اسم الانطوائيين، ليس فقط بسبب مدى خجلهم وهدوءهم، بل أيضًا بسبب كيفية تعاملهم مع العالم من حولهم.

من أنشأ اليوم العالمي للانطوائي؟

تم إنشاء اليوم العالمي للانطوائي من قبل عالم النفس الألماني فيليسيتاس هاين الذي كتب كثيرًا عن الانطواء. لقد شعر أن الانطوائيين يستحقون يومًا هادئًا بعد ماراثون العطلات والاحتفالات التي بدأت بعيد الشكر/عيد الميلاد وانتهت في يوم رأس السنة الجديدة. يمكن أن يساعدهم هذا اليوم على إعادة شحن طاقتهم وإعداد أنفسهم للأيام المقبلة.

تم ابتكار مصطلحي الانطوائي والمنفتح في عشرينيات القرن الماضي من قبل عالم النفس كارل يونج على أساس كيفية حصول الناس على طاقتهم أو إنفاقها.

من يجب أن يحتفل باليوم العالمي للانطوائي؟

إذا كنت شخصًا شديد التركيز عندما تكون بمفردك، وتأخذ وقتًا لاتخاذ القرارات، وواعيًا بذاتك، ولديك صداقات أقل ولكن وثيقة، وتحب بشغف، وتكره العمل الجماعي وترغب في قضاء بعض الوقت في شركتك الخاصة، فمن المحتمل أنك انطوائي وشهر يناير 2 هو اليوم المخصص لك.

أنواع الانطوائيين: أي واحد أنت؟

يفضل الانطوائيون البيئة الهادئة وعدد أقل من الأشخاص من حولهم لأسباب مختلفة. بعض الناس انطوائيون اجتماعيون يفضلون المجموعات الصغيرة، ويحتاج الانطوائيون المفكرون إلى مساحة للأفكار الإبداعية والخيال، والانطوائيون القلقون منعزلون اجتماعيًا لأنهم خجولون، بينما الانطوائيون المقيدين هم مجموعة الأشخاص الذين يفكرون كثيرًا قبل القيام بأي شيء.

ما الذي يجعل الشخص انطوائيا حسب العلم؟

وفقًا للدراسات، يتمتع الانطوائيون بتدفق دم أعلى إلى الفص الجبهي مقارنة بالمنفتحين، وهو جزء من الدماغ يساعد في الذاكرة وحل المشكلات والتخطيط.

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للانطوائي

أفضل طريقة للاحتفال باليوم العالمي للانطوائي بالنسبة للشخص الانطوائي هي قضاء الوقت في أنشطة الرعاية الذاتية، أو ممارسة هواياته، أو مشاهدة أفلامه أو مسلسلاته المفضلة، أو أعمال البستنة، أو مع أحبائه، كأفضل صديق لك لقضاء يوم إجازة معك وقضاء يوم كامل معهم. يمكنك أيضًا الذهاب في نزهة هادئة وطويلة مع شريكك أو كلبك للاستمتاع بالمناطق الطبيعية المحيطة. إذا كنت انطوائيًا مفكرًا، خصص هذا اليوم لكتابة فكرة أو قصة أو قصيدة، التأمل أو القراءة أو مشاهدة السينما أو مجرد الاسترخاء مع عدم وجود أحد حولك هي بعض من أنشطة الاسترخاء للانطوائي.