الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027..

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج «التعليم المدنى» بمحافظتى الأقصر والإسكندرية

فعاليات برنامج «التعليم
فعاليات برنامج «التعليم المدنى»

◄ وزير الشباب: برنامج التعليم المدني يُعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الوزارة بهدف إعداد جيل واعٍ مُلم بأدواره المجتمعية

◄ البرنامج تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملًا مؤسسيًا مستدامًا

◄ وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع الجهود التي تستهدف تنمية الشباب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المجتمع

 

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني، بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، تحت شعار « تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»،  بمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.


جاءت الفعاليات داخل مركز شباب المريس بالأقصر، ومركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "إن برنامج التعليم المدني يُعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الوزارة، بهدف إعداد جيل واع ملم بأدواره المجتمعية، وأحد البرامج الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027".

وأكد "صبحي" أن برنامج التعليم المدني، يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملًا مؤسسيًا مستدامًا، ونهجا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيل واع ملم بأدواره المجتمعية، وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب؛ ليكون مواطنا صالحا محبا لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، والتركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه البرامج بشكل مستمر، بهدف تنمية الوعي لدى الشباب، وإعدادهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل واع قادر على المشاركة الفعالة في بناء الوطن، من خلال تنمية الوعي لدى الشباب في مختلف المجالات، بما في ذلك المواطنة والسياسة والقانون والتنمية المجتمعية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والتعليمية، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب القيادية والتواصلية، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

ووجه وزير الشباب الشكر لجميع القائمين على تنفيذ برنامج التعليم المدني، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جميع الجهود التي تستهدف تنمية الشباب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج "التعليم المدني" يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية، وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة، وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

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