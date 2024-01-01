الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النار أكلت الباركيه".. تفاصيل مصرع مسن في عقار حلمية الزيتون

جثة
جثة

كشفت التحريات الأولية حول انهيار سقف عقار بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، بأن العقار مكون من 3 طوابق، وأن الطابق الأرضي يوجد به مقهى، وتبين أن حريقا نشب قبل انهيار سقف العقار، وتسبب في تآكل الأرضية التي تتكون من خشب "باركيه"، لذلك إنهار سقف العقار فسقط على المقهي، ليتسبب في وفاة مسن يعمل قهوجي في المقهي، كونه كان متواجدا على “نصبة الشاي” وقت انهيار سقف العقار.

 

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وفاة عامل وإصابة آخر فى انهيار عقار بحلمية الزيتون

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انهيار عقار من 3 طوابق بالزيتون.. وقرار من النيابة

تفاصيل التحريات الأولية

وأضافت التحريات الأولية حول انهيار سقف عقار بحلمية الزيتون، أن المتوفي يدعي بدوي يحيي ، 60عاما، جثة هامدة بالجسم، يعمل قهوجي، وتبين أنه كان متواجدًا داخل المقهى أثناء عمله حتى انهار سقف العقار، فلقي مصرعه في الحال، وتم نقله جثته إلى مستشفي البكري بالقاهرة، وجاري عرض ملف المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوضحت التحريات، أن الحادث بدأ بنشوب حريق بالطابق الأول، وبعد لحظات وقع سقف الطابق الأول دخل مقهى بالطابق الأرضي، ما تسبب في مصرع قهوجي كان يقف بالداخل، وتم استخراج جثته من أسفل الأنقاض.

مصرع مسن عقار حلمية الزيتون النار أكلت الباركيه إنهيار سقف عقار حريق

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