عاجل.. حزب الله يعلن قصف 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلى على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر حسابة على تيليجرام، جاءت الضربات على الجبهات الآتية، القطاع الشرقي، في الساعة 15:30 استهداف حزب الله موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

في القطاع الغربي، في الساعة 12:20 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والساعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.