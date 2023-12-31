احتفالات رأس السنة|الهند تستقبل 2024 بأجواء من الفرح والتفاؤل

في ليلة رأس السنة، شهدت الهند احتفالات متنوعة ومبهجة في مختلف أنحاء البلاد، حيث عبر الناس عن سعادتهم وأملهم في العام الجديد 2024.

وشارك الملايين من الهنود في الفعاليات والنشاطات التي نظمتها السلطات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية في عدة مدن هندية، منها العاصمة نيودلهي والمدينة المالية مومباي ومركز التكنولوجيا بنغالورو.

وتزينت الشوارع والمباني والمعابد بالأضواء والزينة، وتم إطلاق الألعاب النارية في السماء، وترددت الأغاني والموسيقى، وتناولت الأطباق التقليدية والحلويات، وتبادلت التهاني والهدايا، وتمنيت السلام والرخاء للجميع.