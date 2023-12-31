قرار جديد من النيابة في اتهام غادة والي بسرقة لوحات فنان روسي

استبعدت النيابة العامة في قرار إحالتها لغادة والي، مصممة الجرافيك المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة كلية البنات بمصر الجديدة وإعلانات إحدى شركات المياه الغازية إلى محكمة الجنح الاقتصادية من ارتكاب جريمة التعدي على المال العام.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وكشفت النيابة في تحقيقاتها أن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الآصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

ووفقا لقرار الإحالة في قضية غادة والي، فإنه بتاريخ 28 أغسطس الجاري، أصدر رئيس نيابة الاستئناف أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أنه في غضون يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، تعدت غادة شريف محمود والي، على الحق المالي والأدبى للمجني عليه جورجي كوراسوف بأن قلدت المصنف- 4 رسومات فنية، نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت النيابة العامة بقرارها بتقديم الأوراق للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، لنظرها بجلسة 8 يناير 2024 وتعلن المتهمة بالجلسة.