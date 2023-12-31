الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. طارق يحيى مديرًا فنيًا لـ إيسترن كومبانى بالقسم الثانى

طارق يحيى
طارق يحيى

قرر مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني، بقيادة نصر عبدالعزيز، الاستعانة بطارق يحيى، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بمنافسات دوري القسم الثاني (ب)، وذلك لمدة موسم واحد.

يأتي تعيين طارق يحيى خلفًا لخالد إينو، المدرب السابق، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج مؤخرًا.

الجهاز الفني الجديد لإيسترن كومباني بالكامل

طارق يحيى مديرًا فنيًا.

محمد أحمد بكر مدربًا عامًا.

إكرامي حسن مدربًا مساعدًا.

مصطفى رمضان مدربًا مساعدًا.

سامي حمدي مدرب حراس مرمى.

محمد شوقي مُعدًا بدنيًا.

أمير مصلح محلل أداء.

وائل عبدالله مديرًا إداريًا.

محمد شعبان إداريًا مساعدًا.

هشام جابر إداريًا مساعدًا.

وسبق قبل ذلك لإيسترن كومباني التواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، موسم 2021/2022، إلا أن الفريق لم يستطع الصمود وعاد سريعًا للقسم الثاني مرة أخرى، بعدما جاء في المركز قبل الأخير، من الموسم ذاته برصيد 33 نقطة، حصدها من 7 انتصارات و12 تعادلًا و15 هزيمة.

ويتواجد حاليًا إيسترن كومباني، بدوري القسم الثاني "ب"، في مجموعة القاهرة والقناة، حيث يحل خامسًا برصيد 9 نقاط.

أيسترن كومبانى طارق يحيى دوري القسم الثاني ب طارق يحيى مديرا فنيا لإيسترن كومباني دوري القسم الثاني

مواد متعلقة

بتروجت يسحق إيسترن كومباني بسداسية ويتأهل لدور الـ32 لكأس مصر

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على إيسترن كومبانى بثلاثة والواسطى يهز شباك وادى دجلة

القسم الثاني "ب".. الإنتاج الحربي يواجه إيسترن كومباني والمنيا يستضيف الواسطى

بورفؤاد يواجه إيسترن كومباني.. والترسانة يستضيف التليفونات بدوري القسم الثاني

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة