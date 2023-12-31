رسميًا.. طارق يحيى مديرًا فنيًا لـ إيسترن كومبانى بالقسم الثانى

قرر مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني، بقيادة نصر عبدالعزيز، الاستعانة بطارق يحيى، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بمنافسات دوري القسم الثاني (ب)، وذلك لمدة موسم واحد.

يأتي تعيين طارق يحيى خلفًا لخالد إينو، المدرب السابق، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج مؤخرًا.

الجهاز الفني الجديد لإيسترن كومباني بالكامل

طارق يحيى مديرًا فنيًا.

محمد أحمد بكر مدربًا عامًا.

إكرامي حسن مدربًا مساعدًا.

مصطفى رمضان مدربًا مساعدًا.

سامي حمدي مدرب حراس مرمى.

محمد شوقي مُعدًا بدنيًا.

أمير مصلح محلل أداء.

وائل عبدالله مديرًا إداريًا.

محمد شعبان إداريًا مساعدًا.

هشام جابر إداريًا مساعدًا.

وسبق قبل ذلك لإيسترن كومباني التواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، موسم 2021/2022، إلا أن الفريق لم يستطع الصمود وعاد سريعًا للقسم الثاني مرة أخرى، بعدما جاء في المركز قبل الأخير، من الموسم ذاته برصيد 33 نقطة، حصدها من 7 انتصارات و12 تعادلًا و15 هزيمة.

ويتواجد حاليًا إيسترن كومباني، بدوري القسم الثاني "ب"، في مجموعة القاهرة والقناة، حيث يحل خامسًا برصيد 9 نقاط.