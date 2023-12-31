الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1607 حالات خلال قافلة طبية فى سمالوط بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية منقطين بسمالوط ضمن حياة كريمة لصحة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفي مقدمتها مبادرة (100 مليون صحة)، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كل فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نُفِّذَت يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بقرية منقطين بمركز سمالوط، عن توقيع الكشف على 1607 حالات وصرف العلاج بالمجان.

من جهته، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن) وضمت إجراء الكشف الطبي على 244 حالة جراحة، 443 حالة أطفال، 211 باطنة، 114 نساء، 80 حالة أسنان، 192 جلدية، 116 أنف وأذن، 37 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 140 تحليلًا مختلفا و10 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 110 حالات، وإجراء 10 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 125 مترددًا.

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صحة المنيا قافلة طبية الكشف علي 1607 حالة مركز سمالوط بالمنيا مبادرة حياة كريمة

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