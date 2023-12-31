الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير متحف الأطفال: هدفه تعليمي عن التراث وعظمة الحضارة المصرية القديمة

الدكتورة إيمان أبوالحسن،
الدكتورة إيمان أبوالحسن، مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري

قالت الدكتورة إيمان أبوالحسن، مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف ليس مخصصًا فقط للأطفال، إذ يمكن للكبار أيضًا زيارته، مضيفة: "متحف الأطفال هدفه يطلّع جيل بيحب بلده، بيحب التراث والحضارة المصرية القديمة، متحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم".

وأوضحت أبو الحسن، خلال حوار لها  على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المتحف أن يعرف الجيل الجديد تراثنا ويحب بلده ومتحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم. 

لعبة تفاعلية تسمى "توحيد التاجين"

وأشارت مديرة متحف الأطفال، إلى أن داخل متحف الأطفال لعبة تفاعلية تسمى "توحيد التاجين"، حيث إن أن ملك مصر القديمة كان عنده التاج المزدوج، وهو عبارة عن التاج الأبيض والتاج الأحمر، وعملنا ما يشبه الترس، يمينا ويسارا، حتى يوحد التاجين لابد أن يوجد طفلين في نفس الوقت، ومن ثم يتعلم الطفل التعاون.

الدكتورة إيمان أبوالحسن المتحف المصري الكبير متحف الأطفال الحضارة المصرية القديمة

مواد متعلقة

مدير الترميم بالمتحف الكبير: قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون أفضل قاعات الآثار فى العالم

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا جنوب غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يبعث عبر الإذاعة رسائل تهديد للفلسطينيين

شروق أسعد: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة صعب جدًا (فيديو)

عضو لجنة التاريخ القبطي: مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد لا تقتصر على الكنائس

رئيس الوزراء: لجنة حكومية لرصد حجم إنتاج السلع والمتوافر منها بالأسواق

"مدبولى": تنفيذ العديد من المبادرات للسيطرة على أسعار السلع

رئيس الوزراء: نفذنا وعد الرئيس السيسى ببناء مليون وحدة سكنية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة