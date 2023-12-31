مدير متحف الأطفال: هدفه تعليمي عن التراث وعظمة الحضارة المصرية القديمة

قالت الدكتورة إيمان أبوالحسن، مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف ليس مخصصًا فقط للأطفال، إذ يمكن للكبار أيضًا زيارته، مضيفة: "متحف الأطفال هدفه يطلّع جيل بيحب بلده، بيحب التراث والحضارة المصرية القديمة، متحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم".

وأوضحت أبو الحسن، خلال حوار لها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المتحف أن يعرف الجيل الجديد تراثنا ويحب بلده ومتحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم.

لعبة تفاعلية تسمى "توحيد التاجين"

وأشارت مديرة متحف الأطفال، إلى أن داخل متحف الأطفال لعبة تفاعلية تسمى "توحيد التاجين"، حيث إن أن ملك مصر القديمة كان عنده التاج المزدوج، وهو عبارة عن التاج الأبيض والتاج الأحمر، وعملنا ما يشبه الترس، يمينا ويسارا، حتى يوحد التاجين لابد أن يوجد طفلين في نفس الوقت، ومن ثم يتعلم الطفل التعاون.