الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ساعات من عامٍ جديد.. لماذا يحتفي العالم بيوم الأسرة العالمي 2024؟

يوم الأسرة العالمي
يوم الأسرة العالمي

ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن 2024، ومع حلول عام ميلادي جديد، يحتفل العالم بيوم الأسرة العالمي في الأول من يناير من كل عام، بهدف تعزيز الروابط الإنسانية بين العائلات والأسر في شتى بقاع العالم، وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور"، أبرز المعلومات حول يوم الأسرة العالمي وتاريخ الاحتفال به.

سر اختيار يوم الأسرة العالمي

وفي عام 1997، أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، وفي عام 1999، تلقى أعضاء الأمم المتحدة دعوة رسمية لتخصيص اليوم الأول من العام لوضع استراتيجيات لإحلال السلام في العالم. ومنذ ذلك الحين، يتم الاحتفال بيوم الأسرة العالمي كل عام في نفس التاريخ.

دلالة اليوم

يُعرف يوم الأسرة العالمي أيضًا باسم يوم السلام العالمي لأنه يتحدث عن أهمية تحقيق الانسجام والوحدة في التنوع، إحدى أفضل الطرق للاحتفال بيوم الأسرة العالمي هي توعية الناس بالحروب والصراعات وكيف يمكننا أن نجتمع معًا لتحقيق السلام، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إعلامية وحث الناس على الاجتماع مع بعضهم البعض والاحتفال بالسلام والأمل.

وتحتفل الدول بهذا اليوم بوصفه يومًا عالميًا للسلام والمشاركة في هذا اليوم، حيث يتشارك الأفراد والعائلات الطعام مع أصدقائهم.

يوم الأسرة العالمي 2024 قرية عالمية العالم مليء بالصراعات بأهمية الوحدة في التنوع الوحدة في التنوع توعية الناس بالحروب لتحقيق السلام

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