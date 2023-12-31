كل ما تريد معرفته عن عملية الحقن المجهري

تعد عمليات الحقن المجهري هي الحل الأمثل للأشخاص الذين يريدون الإنجاب، كما أن الكثير من الأزواج يلجؤون لإجراء هذه العمليات بعد تجربة العديد من العلاجات والأدوية التي لم تجدي نفعًا، حيث أن الحقن المجهري قد أثبت فاعليته ونجاحة الكبير في مساعده الأزواج على الإنجاب وسوف نقوم بالتعرف على جميع المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع خلال مقالنا.

ما هو الحقن المجهري؟

من أهم الأمور التي يجب على الأزواج معرفتها قبل الإقدام على تنفيذ عملية الحقن المجهري هو معرفة ماهيته، وهذا ما سوف نقوم بتسليط الضوء عليه خلال نقاط القادمة:

يتمثل الحقن المجهري في عملية تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية بشكل مباشر، وتتم هذه العملية تحت المجهر.

والجدير بالذكر أنه يتم استخدام واحد فقط من الحيوانات المنوية مع البويضة.

وتعد هذه العملية هي الحل الأفضل والمثالي في وقتنا الحالي، كما أنها العمليات الأكثر تطورًا والتي تحقيق أعلى معدل تخصيب للبويضات.

وذلك لأن هذه الطريقة تساعد في عملية التخصيب حتى وإن كان عدد الحيوانات المنوية قليل.

الحالات التي تحتاج إلى الحقن المجهري

هناك بعض الحالات التي يكون الحل الأمثل لها هو إجراء عملية الحقن المجهري، وسوف نقوم بالتعرف عليها بشكل مفصل فيما يلي:

1- إجراء عمليات الحقن المجهرى في حالة إصابة الزوج

يمكن إجراء عمليات الحقن المجهري في حالة إصابة الزوج بأي من الحالات التالية:

حدوث ضعف في الحركة الخاصة بالحيوانات المنوية عند الزوج.

عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج قليل.

عدد الحيوانات المنوية عند الرجل كبيرة جدًا عكس الطبيعي.

الإصابة بقطع القناة الدافقة.

القذف المنعكس.

عوامل المناعة.

وجود أي حالة أخرى تتسبب في منع تلقيح البويضة.

2- في حالة تأخر الإنجاب لدى الزوجة

بينما الأمراض التي تسبب تأخر الإنجاب عند الزوجة وتجعلها تلجأ لعمليات الحقن المجهري تتمثل في الآتي:

الإصابة بمرض تكيس المبايض.

حدوث انسداد في قناة فالوب.

الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة.

ضعف في عملية التبويض.

وجود ارتشاح في قناة فالوب عند الزوجة.

الفحوصات اللازمة قبل إجراء عملية الحقن المجهري

يوجد مجموعة من التحاليل الطبية وأيضًا الفحوصات الهامة جدًا التي يجب على الزوج والزوجة إجرائها قبل البدء في عملية الحقن المجهري أو بشكل عام عمليات الإخصاب المساعد:

تتمثل التحاليل الطبية الخاصة بالزوجة: يجب عمل فحص لحالة الرحم وأيضًا فحص للمبيضين وقنوات فالوب، وذلك عن طريق المنظار الرحمي الاستكشافي أو السونار.

ويشمل الفحص الهرموني التحاليل التالية:

FSH.

LH.

E2.

TSH.

AMH.

PROLACTINE.

PROGESTERONE.

أما التحاليل الطبية الخاصة بالزوج:

تحليل للسائل المنوي.

شروط نجاح الحقن المجهري

من الوارد جدًا أن يتعرض الأزواج لعدم نجاح عملية الحقن المجهري، ولتفادي ذلك يجب التحقق من نسب النجاح داخل المركز أو المستشفى أولًا قبل البدء في إجراء العملية، حيث أنه يوجد مجموعة هامة من الشروط التي تحقق النجاح المؤكد بإذن الله، ولعل من أبرزها وأهمها اختيار صرح طبي متخصص في مثل تلك العمليات، ولديه فريق طبي مخضرم من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا الصدد، بالإضافة إلى معامل مجهزة على أعلى مستوى لإتمام جميع مراحل العملية، وهذا ما تقدمه مستشفى بداية لجميع عملائها..

كل ذلك بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى، والتي نحن بصدد التعرف عليها فيما يلي..